Poslanec Čepček chce opäť meniť prístup k interrupciám

Nezaradený poslanec navrhuje obmedziť potraty iba na špecifické prípady.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček chce opäť meniť legislatívu v oblasti potratov. Navrhuje obmedziť ich vykonávanie iba na špecifické prípady.

Chce tiež, aby sa namiesto pojmu umelé prerušenie tehotenstva používal termín umelé ukončenie tehotenstva potratom. Do parlamentu podal novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva.

Dôvody musia potvrdiť dvaja lekári

Do znenia zákona chce doplniť ustanovenie opisujúce právo na informácie a zákaz nátlaku na matku. Tiež navrhuje, aby po novom bolo možné vykonať potrat iba v štyroch vymedzených prípadoch, a to vtedy, ak nie je možné inak zachrániť život matky, nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky, tiež v prípade, ak je nenarodenému dieťaťu diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov a vtedy, ak je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov. Dôvody by museli potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov.

Ak by sa tým podstatne ohrozilo zdravie matky, potrat by nebolo možné vykonať v prípade, ak je nenarodenému dieťaťu diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov alebo je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov.

Zákaz potratu pre cudzinky

Poslanec tiež navrhol, aby sa potraty nemohli vykonávať cudzinkám bez trvalého pobytu v SR s výnimkou prípadu, keď nie je možné inak zachrániť život matky alebo nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky. Zakázať prístup k interrupciám cudzinkám chcú aj poslanci za ĽSNS.

Takisto podali novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva. Navrhujú, aby cudzinkám bolo možné vykonať interrupciu len v prípade, ak bude ohrozený ich život alebo zdravie, zdravý vývoj plodu alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu.

Čepček predložil aj novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Navrhuje v nej zakotviť obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva o aktuálnom stave embrya alebo plodu.

Lekár by bol podľa návrhu povinný ukázať žene na monitore aktuálne zábery zo sonografického vyšetrenia. Ak je to technicky možné, musel by lekár sprístupniť aj zvuk tlkotu srdca. Chcel by tiež novelou stanoviť zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva.