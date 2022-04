Sudkyňa Záleská: Trestné oznámenie na Fica nepodám. Nedám sa zatiahnuť do týchto diskusií

Žiadnu inú sudkyňu či sudcu nespomína expremiér Robert Fico a jeho spolustraníci tak často ako PAMELU ZÁLESKÚ. Označujú ju hanlivými prezývkami a podali už aj podnet na jej disciplinárne stíhanie, na základe ktorého by vraj mala odísť zo Špecializovaného trestného súdu.

Útoky vystupňoval Smer najmä po tom, ako Záleská zatiaľ neprávoplatne odsúdila bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na 14 rokov väzenia. V rozhovore pre SME Záleská opisuje, ako vníma tieto ataky aj prečo sa neozýva častejšie.

V rozhovore sa dočítate: čo si myslí o tom, že ju vylúčili zo senátu v kauze Kuciak,

aké dosahy môže mať takéto vylučovanie sudcov, ktoré teraz uplatnil Najvyšší súd,

prečo sa nečudovala, keď Kočnerov komplic Štefan Ágh, ktorý sa nedávno pokúsil o útek, neprišiel na vyhlásenie verdiktu vo vlastnom prípade,

ako vníma ataky Roberta Fica, ktorý žiada jej odchod zo špecializovaného súdu a prečo na neho nepodá trestné oznámenie,

prečo telefonovala Matejovi Zemanovi zo skupiny takáčovcov v čase, keď bol na úteku, a prečo ospravedlnila jeho neúčasť na pojednávaní,

prečo kandiduje do Súdnej rady a čo by chcela zmeniť.

Vo štvrtok pokračovalo pojednávanie v kauze Kuciak. V senáte, ktorý má prípad na starosti, ste pôvodne sedeli aj vy, no hneď na prvom pojednávacom dni vás Kočnerovi advokáti namietali a vzápätí vás Najvyšší súd vylúčil. Vidí pochybnosti o vašej nezaujatosti, keďže ste predtým uzatvárali dohodu o vine so Zoltánom Andruskóom, ktorý robil spojku pri objednávke vraždy. Prekvapilo vás toto rozhodnutie?

V senáte sme sa pôvodne zhodli na tom, že nie sú dôvody na moje vylúčenie. Samozrejme, bola som pripravená aj na odlišný názor. Rešpektujem, že ma napokon z rozhodovania vylúčili.

Druhá vec je, či s tým súhlasím. Ak by som s tým súhlasila, tak by som nečakala na rozhodnutie Najvyššieho súdu a sama by som oznámila svoju zaujatosť. Vylúčenie za takýchto okolností je niečo nové a niečo, s čím náš súd nerátal ani roky predtým.

Celé to vychádza z predpokladu, že keď ste uznali Andruskóovu verziu toho, ako došlo k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak už nemôžete uveriť druhej strane, teda Kočnerovi a Alene Zsuzsovej. Vy si to však zjavne nemyslíte, keďže ste sa sama nevylúčili. Prečo?

Dohoda o vine a treste je špecifický inštitút, kde súd nevykonáva žiadne dokazovanie. Na stôl dostane dohodu a skúma len to, či prokurátor a obvinený pri uzatváraní dohody neporušili niektoré z ustanovení Trestného zákona, prípadne Trestného poriadku. Spis teda súd preštuduje len v tej miere, aby sa nestalo povedzme to, že dohodu o vine uzavrie niekto, kto pri skutku ani nebol prítomný.

Úlohou nášho senátu teda nebolo pri Andruskóovej dohode potvrdiť či vyvrátiť rôzne skutočnosti vo vzťahu k iným páchateľom.

Čiže ste sa vtedy nezaoberali tým, či boli zadávateľmi vraždy Kočner a Zsuzsová.