Ranný brífing: Rusko nazýva násilné presídľovanie humanitárnou operáciou

Podľa ruského generála sa z nebezpečných oblastí Ukrajiny podarilo evakuovať už 550-tisíc ľudí. Ruská propaganda hovorí o humanitárnej operácii. Nedobrovoľne presídlení Ukrajinci to nazývajú asimilovaním aj väzením.

V pondelok večer Rusi spustili druhú časť svojej ofenzívy na Ukrajine, v ktorej sa sústreďujú najmä na východ. Takýto postup zahraniční pozorovatelia aj samotní Ukrajinci ohlasovali už niekoľko dní. Prečo Vladimir Putin mení stratégiu a čo od nej očakávať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rusko nasilu unáša Ukrajincov. To nie je krajina, ale väzenie, hovorí deportovaný Ihor

Zničená budova v Mariupoli. (zdroj: TASR/AP)

Ihor sa v Moskve neocitol dobrovoľne. Vo svojej dedine v charkovskej oblasti žil ešte niekoľko týždňov po tom, ako ju obsadili ruskí okupanti. Snažil sa tam ostať, no pochopil, že ho to skôr či neskôr môže stáť život.

Keď sa snažil odísť, vojaci mu hovorili, že môže, ale len do Ruska. Ak by sa vydal pešo napríklad do Charkova, vojaci by ho pri prvej príležitosti zastrelili. Alebo by ho zabila mína na poli, hovorí pre Kyiv Independent. "Uvedomíte si, že sa s tým nedá nič urobiť, že už nemáte svoj život pod kontrolou," povedal.

Ihor sa nakoniec podvolil, keď sa dopočul, že ruská armáda začína verbovať aj miestnych mužov do boja. Dovtípil sa, že ak by odmietol bojovať, zabili by ho.

Osud Ihora, ktorého priezvisko ani dedinu pôvodu ukrajinskí novinári z obáv o bezpečnosť jeho blízkych nezverejnili, nie je výnimočným. Ukrajina dlhodobo obviňuje ruskú armádu, že útočí na evakuačné koridory a ak niektorý nechá otvorený, ten mieri do Ruska a nie na ukrajinské územie.

Rusko sa tým netají a odsun ľudí označuje za humanitárnu operáciu. Štátna agentúra TASS napríklad nedávno citovala ruského generála Michaila Mizinceva, podľa ktorého už 550-tisíc ľudí evakuovali z "nebezpečných oblastí Ukrajiny" do Ruska. Z nich bolo viac ako 121-tisíc z obliehaného Mariupoľa.

Bitka našej doby: Ak sme si 25. februára hneď povedali, že na Ukrajine môže Rusko len prehrať (v scenári jadrovej vojny prehráme všetci), priamo z toho vyplýva jedno: Jediný druh zlomu, ktorý môže táto vojna priniesť, je fiasko a blamáž ruského typu režimov, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ukrajinská vojna sa dostala do novej fázy – ruská armáda už naplno útočí na Donbas. Ukrajinská vláda tvrdí, že Rusi nemajú šancu prelomiť jej obranu, odborníci špekulujú, komu zahrá do karát jarné počasie a s ním súvisiaca mäkšia pôda. Medzitým sa ozval ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorého neoverené informácie za posledný mesiac už dvakrát pochovávali. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajinská vojna sa dostala do novej fázy – ruská armáda už naplno útočí na Donbas. Ukrajinská vláda tvrdí, že Rusi nemajú šancu prelomiť jej obranu, odborníci špekulujú, komu zahrá do karát jarné počasie a s ním súvisiaca mäkšia pôda. Medzitým sa ozval ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorého neoverené informácie za posledný mesiac už dvakrát pochovávali. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Čo bráni pádu Mariupoľa: Je to jeden z najväčších metalurgických závodov v celej Európe. Oceliarne Azovstaľ v ukrajinskom Mariupoli majú viac ako 90 rokov, systém výrobných hál, vysokých pecí, železničných tratí a rôznych budov zaberá viac ako jedenásť štvorcových kilometrov. Azovstaľ je tiež poslednou baštou ukrajinskej armády v Mariupoli obliehanom ruskými jednotkami. Ak areál padne, Rusko získa úplnú kontrolu nad kľúčovým prístavom a vytvorí pobrežný koridor medzi anektovaným Krymom a ruským územím.

Je to jeden z najväčších metalurgických závodov v celej Európe. Oceliarne Azovstaľ v ukrajinskom Mariupoli majú viac ako 90 rokov, systém výrobných hál, vysokých pecí, železničných tratí a rôznych budov zaberá viac ako jedenásť štvorcových kilometrov. Azovstaľ je tiež poslednou baštou ukrajinskej armády v Mariupoli obliehanom ruskými jednotkami. Ak areál padne, Rusko získa úplnú kontrolu nad kľúčovým prístavom a vytvorí pobrežný koridor medzi anektovaným Krymom a ruským územím. Rozhodne bitka o Donbas vojnu?: Na východe Ukrajiny sa začala ruská ofenzíva, ktorú Západ aj Kyjev predpovedali a očakávali. Ukrajina má v regióne vojakov, ktorí podľa prezidenta Volodymyra Zelenského patria k najlepším. Šéf Kremľa Vladimir Putin však potrebuje vojenský úspech, ktorý by domácemu publiku predostrel ako ruské víťazstvo.

Na východe Ukrajiny sa začala ruská ofenzíva, ktorú Západ aj Kyjev predpovedali a očakávali. Ukrajina má v regióne vojakov, ktorí podľa prezidenta Volodymyra Zelenského patria k najlepším. Šéf Kremľa Vladimir Putin však potrebuje vojenský úspech, ktorý by domácemu publiku predostrel ako ruské víťazstvo. Kremeľ odmieta informovať o námorníkoch: Kremeľ v utorok odmietol zverejniť podrobnosti o obetiach potopenia ruského krížnika Moskva, hoci sa množia hlasy rodičov žiadajúcich pravdu o svojich nezvestných deťoch. Odkazuje na ministerstvo obrany a tvrdí, že nemá oprávnenie o posádke lode informovať.

Kremeľ v utorok odmietol zverejniť podrobnosti o obetiach potopenia ruského krížnika Moskva, hoci sa množia hlasy rodičov žiadajúcich pravdu o svojich nezvestných deťoch. Odkazuje na ministerstvo obrany a tvrdí, že nemá oprávnenie o posádke lode informovať. Ukrajina odovzdala dotazník do Únie: Ukrajina dúfa, že sa jej už v priebehu niekoľkých týždňov podarí získať štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Povedal to prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so šéfom delegácie Únie Mattiom Maasikasom. Zároveň mu odovzdal vyplnený dotazník potrebný na uchádzanie sa o členstvo, ktorý mu počas svojej návštevy v Kyjeve odovzdala predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová.

Zo zahraničných webov:

Bihariová skončí vo vedení Progresívneho Slovenska. Nahradí ju Šimečka

Michal Šimečka (zdroj: TASR/AP)

Najvyššie postavený Slovák v histórii Európskeho parlamentu Michal Šimečka povedie Progresívne Slovensko do komunálnych, krajských a neskôr aj do parlamentných volieb ako líder strany.

Doterajšia predsedníčka Irena Bihariová nebude kandidovať za predsedníčku, Šimečka tak nebude mať protikandidáta a na prevzatie predsedníctva strany mu bude stačiť, ak zaňho na sneme bude hlasovať väčšina delegátov.

"Nie som prilepená na stoličke predsedníčky," tvrdí Bihariová. Ruská invázia na Ukrajinu podľa nej spôsobila, že zahraničné témy budú teraz dôležitejšie. Ide o oblasti, ktorým sa roky venuje práve Šimečka. "Preto považujem Michala Šimečku za najvhodnejšieho predsedu nášho hnutia," hovorí.

Progresívne Slovensko si chce aj so Šimečkom vo vedení budovať podporu voličov na doterajších témach strany. Ako predseda chce vybudovať hnutie, ktoré dôrazne háji liberálne hodnoty, prozápadné smerovanie a boj proti klimatickej kríze, ale má aj kvalitný ekonomický, zdravotnícky či vzdelávací program, cituje Šimečku tlačový odbor strany.

Prečo sa skôr obávať: Popri KDH je PS základným pilierom teórie, že mimoparlamentná politika je príčetnejšia ako parlamentná. Niežeby teória nemala výnimky, ale i Bihariovej nekonfliktný „look“ môže byť dôvodom, prečo sa chystanej zmeny na čele strany treba skôr obávať ako tešiť, píše Peter Schutz.

Popri KDH je PS základným pilierom teórie, že mimoparlamentná politika je príčetnejšia ako parlamentná. Niežeby teória nemala výnimky, ale i Bihariovej nekonfliktný „look“ môže byť dôvodom, prečo sa chystanej zmeny na čele strany treba skôr obávať ako tešiť, píše Peter Schutz. Radšej nepredstierajú: Trubanova nástupníčka bola predsedníčkou proti vôli otcov zakladateľov, čo môžeme považovať za politickú deviáciu a jej odchod za návrat k straníckemu normálu. Ak je na tejto akcii niečo zarážajúce, tak faktické priznanie, že dohoda padla v zákulisí a nič sa nebude riskovať ani len simuláciou súťaže, píše Peter Tkačenko.

Kaľavský je hlavným svedkom proti NAKA, Kolíkovej ministerstvo pripravuje žiadosť o vydanie

Ján Kaľavský v zozname osôb v pátraní. (zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

Medzi kolegami z NAKA bol známy dobrými informáciami, dnes je obvinený, že ich odtiaľ aj vynášal. Ján Kaľavský sa zároveň ako nasadený agent stal hlavným svedkom inšpekcie ministerstva vnútra pri stíhaní kajúcnikov aj vyšetrovateľov z NAKA.

Po tom, ako v lete minulého roka naplno prepukla vojna medzi policajtmi z NAKA a inšpekcie ministerstva vnútra, ktorí sa chceli navzájom stíhať, Kaľavský ušiel a v októbri na neho vydali zatykač.

Aktuálne ho síce vypátrali v Bosne a Hercegovine, no tamojšie orgány ho nevzali do väzby. Zároveň mu však zobrali pas a musí sa zdržiavať len na jednej adrese. Slovensko o Kaľavského vydanie ešte nepožiadalo, žiadosť ešte len pripravuje ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej.

Oficiálnu informáciu o tom, či tam Kaľavský požiadal aj o azyl, ministerstvo spravodlivosti podľa jeho hovorcu Petra Bublu nemá. Nevie ani odhadnúť, ako by takáto žiadosť skomplikovala proces vydania na Slovensko.

V krátkosti z domova:

Bory otvoria až na jeseň: Finančná skupina Penta otvorí svoju novú nemocnicu na bratislavských Boroch na jeseň budúceho roku. Je to približne o dva roky neskôr, ako pôvodne plánovala. Za časovým posunom má byť spomalenie prác počas covidu a nie nedostatok sestier.

Finančná skupina Penta otvorí svoju novú nemocnicu na bratislavských Boroch na jeseň budúceho roku. Je to približne o dva roky neskôr, ako pôvodne plánovala. Za časovým posunom má byť spomalenie prác počas covidu a nie nedostatok sestier. Záleská nepodá oznámenie na Fica: Žiadnu inú sudkyňu či sudcu nespomína expremiér Robert Fico a jeho spolustraníci tak často ako Pamelu Záleskú. Označujú ju hanlivými prezývkami a podali už aj podnet na jej disciplinárne stíhanie. Záleská v rozhovore pre SME opisuje, ako vníma tieto ataky.

Žiadnu inú sudkyňu či sudcu nespomína expremiér Robert Fico a jeho spolustraníci tak často ako Pamelu Záleskú. Označujú ju hanlivými prezývkami a podali už aj podnet na jej disciplinárne stíhanie. Záleská v rozhovore pre SME opisuje, ako vníma tieto ataky. Koronavírus na Slovenku: PCR testy potvrdili 704 nových infikovaných koronavírusom, laboratóriá vyhodnotili 3 331 vzoriek. V nemocniciach je hospitalizovaných 1 276 pacientov, pribudlo 14 obetí covidu.

Fíni dostali na Slovensku lekciu. Dlhy po nich upratujú roky

Ojala vydržala na Slovensku podnikať osem rokov. (zdroj: My Zvolen/Milan Suja)

Pár rokov po prelome milénií slovenskí politici, ale aj slovenské médiá, často označovali Slovensko ako ekonomického tigra. Prenesene tak chceli poukázať na ekonomický boom, umocnený aj prílevom nových zahraničných investorov.

Zahraničné firmy uverili, že Slovensko je krajinou, ktorá im pomôže splniť ich biznisové méty. Časť z nich uspela a na Slovensku podniká doteraz. Časť z nich skončila.

Do tejto druhej skupiny môžeme zaradiť aj fínsku spoločnosť Ojala. Aj keď si tento rok pripomíname piate výročie od jej krachu, konkurzný správca sa jej prípadom stále zaoberá.

V krátkosti z ekonomiky:

Jedáleň u Orbána: Je len málo podnikov v Bratislave, ktoré môžeme nazvať kultovými. O Jedálni u Orbána to platí. Budúcnosť tejto klasickej „táckarne“ je však otázna. Na jej mieste sa pripravuje nový projekt, v lukratívnej časti centra mesta majú vyrásť byty.

Je len málo podnikov v Bratislave, ktoré môžeme nazvať kultovými. O Jedálni u Orbána to platí. Budúcnosť tejto klasickej „táckarne“ je však otázna. Na jej mieste sa pripravuje nový projekt, v lukratívnej časti centra mesta majú vyrásť byty. Vojna spomalí ekonomiku: Riziká ohrozujúce ekonomiku sa podľa Medzinárodného menového fondu prudko zvýšili. Nevyprovokovaná ruská invázia na Ukrajinu bude mať ďalekosiahle negatívne následky pre celú globálnu ekonomiku. Fond už znížil prognózy rastu na tento aj budúci rok.

Riziká ohrozujúce ekonomiku sa podľa Medzinárodného menového fondu prudko zvýšili. Nevyprovokovaná ruská invázia na Ukrajinu bude mať ďalekosiahle negatívne následky pre celú globálnu ekonomiku. Fond už znížil prognózy rastu na tento aj budúci rok. Stellantis prerušuje výrobu v Rusku: Automobilka Stellantis informovala, že pozastavuje výrobu vo svojom ruskom závode. Ako dôvod uviedla logistické problémy a sankcie uvalené západnými štátmi na Moskvu za útok na Ukrajinu.

Regendu na zraze nahradil tínedžer. Niektoré opory z Pekingu na MS neprídu

Slovenská striedačka, s číslom 29 Samuel Honzek. (zdroj: HOCKEYSLOVAKIA/Anton Gráf)

V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie nastala pred prvým zrazom v rámci prípravy na MS vo Fínsku jedna zmena. Chorého Pavla Regendu nahradil 17-ročný útočník Samuel Honzek.

Regendu nepustilo na zraz vírusové ochorenie. "Má aj veľké teploty. Sama Honzeka som videl na MS hráčov do 18 rokov, mal konzistentné výkony a odporučil mi ho aj tréner Ivan Feneš. Chceli sme vyskúšať aj Filipa Mešára, ale ten má problém s ramenom. Má pred draftom a nechceme riskovať. Bolo by to zbytočné," povedal manažér reprezentácie Oto Haščák.

V prvej nominácii trénera Craiga Ramsayho je šesť bronzových medailistov z februárových ZOH 2022 v Pekingu. Do prípravy sa už zapojil aj obranca zo zámorskej NHL Christián Jaroš. Niektoré opory z Pekingu však na MS štartovať nebudú.

Režisér Desplechin o nevere: Každá milenka, ktorá je v pondelok šťastná, sa bojí nedele

Francúzsky režisér Arnaud Desplechin a herečka Léa Seydoux, ktorá hrá vo filme Klam, nakrútenom podľa románu Philipa Rotha. (zdroj: FDC)

Jedna milenka, druhá, tretia, pomaly sa nedajú napočítať. A každá je mu oddaná, pripravená kedykoľvek vyzliecť sa donaha, odplatiť svojou mladou krásou jeho zrelú múdrosť. Dokedy bude platiť vo filmoch takéto klišé?

O nevere a jej dôsledkoch pre obe zúčastnené strany písal kedysi Philip Roth, zvyknutý na záujem mladých študentiek. Ste mizogýn, vyčítali mu vtedy mnohí.

Francúzsky režisér Arnaud Desplechin, ktorý jeho román Klam adaptoval vo filme s Léou Seydouxovou v hlavnej úlohe, ho obhajuje. Aj v čase, keď hnutie MeToo citlivo formuje spoločnosť a zrejme aj nanovo zadefinuje, čo možno vo filmovej romanci ukázať, môže byť pohľad samoľúbych a egoistických mužov ako Roth relevantný.

V krátkosti z kultúry:

Zakliata jaskyňa: Začiatkom júna bude mať premiéru rozprávka Zakliata jaskyňa, ktorá vychádza zo slovenských klasík Soľ nad zlato, Mahuliena Zlatá panna a Kráľ drozdia brada. Bude prvým filmom, ktorý sa do našich kín dostane aj v ukrajinskom dabingu.

Začiatkom júna bude mať premiéru rozprávka Zakliata jaskyňa, ktorá vychádza zo slovenských klasík Soľ nad zlato, Mahuliena Zlatá panna a Kráľ drozdia brada. Bude prvým filmom, ktorý sa do našich kín dostane aj v ukrajinskom dabingu. Depp žaluje exmanželku: Začala sa súdna bitka medzi hollywoodskou hviezdou Johnnym Deppom a jeho bývalou manželkou Amber Heardovou. Očakáva sa, že vyplaví veľa špiny a proces bude emocionálne nabitý. Prešli len dva dni a v súdnej miestnosti už bol plač.

Začala sa súdna bitka medzi hollywoodskou hviezdou Johnnym Deppom a jeho bývalou manželkou Amber Heardovou. Očakáva sa, že vyplaví veľa špiny a proces bude emocionálne nabitý. Prešli len dva dni a v súdnej miestnosti už bol plač. Legendárna Bombura: Brezno má rozľahlé námestie, jedno z najväčších v celej republike, zmestí sa naň mestská zvonica, historická radnica, kostol, morový stĺp aj park. V rohu námestia stojí dom, v ktorom kedysi za prvej Československej republiky bola likérka. Dnes tam stojí vôbec najstarší fungujúci klub na Slovensku. Bude mať tridsať rokov, prežil zlaté deväťdesiatky, mafiánov aj nástup novej doby.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jana Bittó Cigániková

Prečo SaS viac netlačí na zvyšovanie platov, ak hovorí, že je to kľúčové? Čo bude s pacientom, keď lekári pôjdu do štrajku? Na čom stojí zvyšovanie platov sestier, lekárov, záchranárov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslankyňou za SaS a predsedníčkou zdravotníckeho výboru Janou Bittó Cigánikovou.

