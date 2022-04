Bittó Cigániková: Čepčekov návrh zákazu potratov môže prejsť

Ak sa rozhodneme stavať Rázsochy, nič iné nepostavíme.

Lekárske odborové združenie prešlo do štrajkovej pohotovosti. Zdravotníctvo sa podľa nich personálne rozpadá. Lekári odmietajú robiť nadčasy, ktoré robia nad rámec zákona. Sú preťažení a po covide žiadajú zásadné zmeny a dofinancovanie zdravotníctva.

„Nevyčítam lekárom, že pritlačili, len ma prekvapilo, že som tam nevidela konkrétny aktualizačný moment,“ komentuje štrajk poslankyňa za SaS a predsedníčka zdravotníckeho výboru JANA BITTÓ CIGÁNIKOVÁ, podľa ktorej trvá zlá situácia v zdravotníctve roky. Pripúšťa však, že tento krok môže slúžiť ako pohrozenie vláde, aby začala konať.

Urobila vláda niečo, aby prilákala viac sestier a lekárov do zdravotníctva?

Teraz už áno. Nebolo to úplne slávne, ale treba objektívne povedať, že to, že sme tu mali covid, nie je výhovorkou. Vtedy sa nemáte veľmi venovať čomu inému. Teraz riešime vojnu, medzi tým energetická kríza. Je to objektívny fakt, ktorý treba zhodnotiť, keď hodnotíme vládu. Napriek tomu chcem povedať, že sa napríklad robia opatrenia týkajúce sa mladých lekárov, ktorí často odchádzali do zahraničia, aby tu zostali.

Aké?

Je ich viac, ale viem povedať konkrétne šesť, ktoré navrhli naši mladí SaS-kári. Podstatné je, že komunikovali so svojimi spolužiakmi a priniesli šesť návrhov, ktoré im vyšli v prieskume ako dôvody toho, prečo odchádzajú preč.

Dôvodom bolo, že majú nedostatočnú prax, že sa im nestíhajú venovať v nemocniciach, že nemôžu praxovať aj v iných, napríklad v štátnych, fakultných alebo univerzitných nemocniciach. V prípade lekárov to boli univerzitné, v prípade sestričiek a ošetrovateľov fakultné.

Bola tam diskusia o kvalite vzdelávania či o tom, že trvalo dlho, kým sa dostali na potrebné skúšky alebo zaradenia. Vo všetkom nám ministerstvo vyšlo v ústrety a navyše prihodilo veci, ktoré považujem za veľmi dôležité.

Napríklad sa stalo pravdou to, čo bolo ešte prednedávnom nevysloviteľné, teda že sa menia kompetencie. A to spôsobom, aby sestry a lekári mali viac času na pacientov a aby im pomáhali aj odbornosti s nižšou kvalifikáciou a vzdelaním.

V minulosti práve odborári napríklad takéto zmeny blokovali, takže som veľmi rada. Všetko môže pomôcť do budúcnosti, ale je treba robiť oveľa viac. Z veľkej časti sú požiadavky odborárov namieste.

Ideme opäť nalievať peniaze do nemocníc či poisťovní, zvyšujeme základné imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rozumiem tomu, ale nikde nevidím rapídne zvyšovanie platov zdravotných sestier alebo záchranárov.