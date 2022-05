Odmietla "večerné doučovanie", vyhodil ju zo skúšky. Medičky zažívajú sexuálne obťažovanie

Obťažovania sa dopúšťajú lekári, vyučujúci aj pacienti.

Klaudia ako medička počas praxe v nemocniciach neraz zažila letmé dotyky či pohladenia na ramenách a chrbte zo strany primárov. Aj na skúškach s dvomi rôznymi pedagógmi sa jej stali prípady sexuálneho obťažovania či nevhodných poznámok.

V druhom ročníku na ústnej skúške z histológie sa jej napríklad vyučujúci pýtal, či je zadaná a keď reagovala, že by sa chcela venovať písaniu prípravy, lebo je nervózna, chcel vedieť, či nie je nervózna preto, že nemá priateľa, a teda aj málo sexu.

„Vykoľajilo ma to a odvetila som, že sa na túto tému nechcem rozprávať. On povedal, že sa nemám hrať na mníšku, stačí pohľad na mňa a vie, že som určite milovníčka posteľných hier. Bola to strašná a nepríjemná konverzácia. Napokon povedal, že som skúšku nespravila, hoci mi nedal šancu odpovedať ani na jednu otázku. Ale jeho vraj moje odpovede nezaujímajú,“ spomína Klaudia.

Skúšajúci jej povedal, že by si svoj postoj do budúcna mala premyslieť. Aj na druhýkrát sa podobná situácia zopakovala a ona musela predmet prenášať. V treťom ročníku absolvovala posledný možný termín.

„Opätovne tam bol on, a keď prísediaca išla na chvíľu preč, povedal mi, že mi tú skúšku nedá, že som sa mala zachovať inak a že mi dal dostatočne najavo, čo odo mňa vyžaduje. Vraj stačilo iba 'večerné doučovanie' a už som skúšku mohla mať,“ hovorí mladá lekárka.

Jeho slová počula sekretárka, ktorá sedela za pootvorenými dverami vo vedľajšej miestnosti. Klaudiu si po vyhodení zo skúšky odchytila a povedala jej, že za vyučujúcim zájde a konfrontuje ho. Urobila tak a učiteľ jej napokon do indexu zapísal E.

Modelečka na medicíne

Klaudiu pred rokmi prijali na Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Dnes pracuje ako sekundárna lekárka a budúca pediatrička v Bratislave, no na štúdiá, aj pre sexuálne obťažovanie, nespomína v najlepšom.