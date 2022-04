Výbor vypočul kandidátov na komisára pre deti, no nebol uznášaniaschopný

Vypočutie prebehlo neformálne.

BRATISLAVA. Poslanci parlamentného ľudskoprávneho výboru vo štvrtok vypočuli štyroch kandidátov na komisára pre deti - Natáliu Blahovú, Júliu Lindtnerovú, Jozefa Mikloška a Janette Motlovú. Uznesenie výbor zatiaľ neprijal, keďže nebol uznášaniaschopný a vypočutie prebehlo neformálne.

Blahová by sa ako detská komisárka zamerala najmä na deti z vylúčených komunít, deti v ústavných zariadeniach či so zdravotným znevýhodnením.

Súčasne sa treba podľa nej venovať napríklad problémom detí s poruchami učenia či detí rozvedených rodičov. Nemyslí si, že ju politická minulosť znevýhodňuje. Deklarovala, že nie je v žiadnom konflikte záujmov.

Lindtnerová by v prípade zvolenia do funkcie chcela navrhnúť memorandum o spolupráci v rámci výkonných zložiek štátu a ďalších aktérov vplývajúcich na ochranu práv dieťaťa. Mal by sa podľa nej vytvoriť aj dohľad nad činnosťou komisára pre deti. Zdôraznila význam inklúzie.

Mikloško by chcel začať monitorovať, zisťovať názory samotných detí. Zamerať by sa chcel aj na prácu s rodinami či kampane o detských právach či problémoch. Pri ohrozených deťoch upozornil najmä na duševné problémy i problémy rómskych detí. Pokračovať by chcel aj v téme systémových opatrení pri vynímaní detí z rodín. Odmieta napríklad odňatie dieťaťa pre ekonomické dôvody.

Motlová by ako komisárka začala s budovaním kvalitnej siete expertov. Chce tiež zviditeľňovať dlhodobé i nové potreby detí a vytvárať priestor na pravidelné diskusie aj so zástupcami rezortov. Ako skonštatovala, jej víziou je, aby boli deti vnímané a videné.

Poslanci Národnej rady SR majú komisára voliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla. Pôjde o novú voľbu, neúspešne sa pokúšali zvoliť komisára pre deti už niekoľkokrát.

Komisár pre deti má chrániť ich práva na súdoch či úradoch. Historicky prvou komisárkou pre deti sa v decembri 2015 stala exministerka práce za Smer Viera Tomanová na šesťročné funkčné obdobie. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár. Poslanci sa pokúšali zvoliť Tomanovej nástupcu už v decembri 2021.