Advokát Kubina: Obvinenie kajúcnikov Beňu a Makóa bolo amatérske

Vojna v polícii sa opäť rozbehla naplno. Krajská prokuratúra v Bratislave sa pokúsila obviniť a vziať do väzby dvoch kľúčových svedkov v korupčných kauzách Borisa Beňu a Ľudovíta Makóa, pretože pri kauze bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského vraj krivo svedčili. Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III ich nielenže do väzby nevzala, ale skonštatovala, že stíhanie je neodôvodnené.

"Bral som to v prvom rade ako pokus vykoľajiť alebo zastrašiť dvoch kľúčových svedkov. Javilo sa mi to tak ako advokátovi, keď som videl, na akých slabých, až neexistujúcich základoch je to postavené," hovorí o prípade advokát Borisa Beňu PETER KUBINA.

Pred pár dňami prišla správa, že prokurátor podal obžalobu v prípade daňovej kauzy KTAG bývalého prezidenta Andreja Kisku. Ako si má obyčajný človek vysvetliť, že jedno vyšetrovanie vedie k tomu, že skupina ľudí zbierala kompromateriály na prezidenta a vykonštruovala z toho kauzu a druhá línia zas, že prokurátor podal obžalobu na exprezidenta Kisku?

Na úvod treba vysvetliť, kde sú hranice. Ak by sa prezident Kiska dopustil trestnej činnosti,v takom prípade by pre jeho trestnú zodpovednosť a trestné stíhanie bolo druhoradé, akým spôsobom sa na to prišlo. Či to vytiahol jeho politický oponent, alebo to niekto našiel na stole.

Nie je vylúčené, aby sa viedli dve paralelné stíhania. Na rozdiel od situácie s obvineným Makóom a Beňom, keď na jednej strane sa vedie stíhanie na základe ich výpovedí a na druhej strane chceli viesť trestné stíhanie proti nim za ich krivé výpovede. V prípade bývalého prezidenta Kisku je problém, že to, za čo je stíhaný, nie je trestná činnosť.

Niekto z toho len chcel urobiť trestnú činnosť, aby to tak vyzeralo. Prezentoval to tak verejne a chcel, aby to niekto vyšetroval, trestne stíhal a poslal pred súd. To sa stalo. Nevidím primárne problém v tom, že sa vedú dve paralelné stíhania, ale v tom, za čo je stíhaný pán Kiska.

Ako je možné, že prokurátor vyhodnotil, že to je na obžalobu a je to trestný čin?

Nevidím do hlavy rozhodovania prokurátora. Jeden dôvod môže byť, že pokyny, ktoré boli dané na začiatku, ešte neboli odvolané.

Druhý dôvod môže byť, že sa chcel zbaviť zodpovednosti a hodiť to na súd, nech rozhodne. Nedovolím si to vyhodnocovať. Za situácie, keď je proti vám vedené trestné stíhanie sedem rokov neodôvodnene za niečo, za čo nikto iný v republike nikdy stíhaný nebol, je odovzdanie veci do rúk nezávislého súdu vykúpením pre obvineného.

Za daných okolností je omnoho lepšie, že sa to konečne dostalo na súd, než keby to malo byť v rukách orgánov činných v trestnom konaní ďalšie roky. Takto sa tomu aspoň dá nejaká bodka. Veríme, že bude v súlade so zákonom, teda, že bude mať podobu oslobodzujúceho rozsudku, alebo ešte lepšie, zastavenia trestného stíhania.

Je udržateľné, že máme rôzne skupiny ľudí, ktoré dôverujú špeciálnej a Generálnej prokuratúre rozdielne?