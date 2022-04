Kaliňák pózoval s putami, Žilinka sa posudzovaniu Fica vyhol

Na špecializovanom súde má službu Miroslav Mazúch.

BRATISLAVA. Pred šiestimi rokmi vyhlasoval Robert Fico o Robertovi Kaliňákovi, že je to najlepší minister vnútra, akého Slovensko malo. V piatok už toho istého Kaliňáka predvádzali kukláči v putách na špecializovaný súd. O tretej poobede sa začalo rozhodovanie o tom, či ho pošlú do vyšetrovacej väzby.

Aj v tejto situácii si Kaliňák zachoval duchaprítomnosť a po privezení na súd dvíhal ruky s putami pred fotografmi čakajúcimi za plotom okolo zadného vchodu súdu. S úsmevom na tvári a okuliarmi zavesenými na mikine pózoval novinárom s zakričal aj krátku reakciu na svoje obvinenie.

"Iba, že je Matovič hrozný zbabelec," kričal Kaliňák pomedzi eskortu väzenskej stráže. "No lebo to je vymyslené celé, dlho to hovorím," dodal.