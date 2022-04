Sloboda v učení je nám nanič, ak ju školy nevedia poriadne využiť

Plán na obnovu Ukrajiny sa inšpiroval slovenským príbehom. Dobrý trh zmeria svoj dopad na miestnu komunitu. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Slovensko má plán pre Ukrajinu. Aj preto premiér Heger sprevádzal prezidentku Európskej komisie do Kyjeva. Poradca premiéra a autor plánu Alexander Duleba v rozhovore aj o tom, ako sa Ukrajina môže inšpirovať príbehom slovenskej cesty do EÚ: Ukraine joining the EU would benefit eastern Slovakia, says PM’s advisor

2. Slováci sa vždy uistia, že ja aj moja rodina sme v poriadku, hovorí učiteľka, ktorá utiekla z Ukrajiny. V najnovšom podcaste hovorí o vojne aj o tom, ako našla svoj druhý domov vo Zvolene: Slovaks always make sure my family and I are okay, says a Ukrainian teacher who fled the war

3. Často sme poskytovali objatie a rameno, aby si mohli poplakať, hovorí jedna z dobrovoľníčok na hranici s Ukrajinou. Veľa dobrovoľníkov pomáha variť čaj či sprevádza utečencov smerom k stanom či autobusom, no niektorí idú ešte ďalej a pomáhajú zvážať handikepovaných ľudí priamo z Ukrajiny: The Ukrainian refugee crisis – through the eyes of Slovakia’s volunteer

4. Z nápadu na susedskej grilovačke sa vyvinulo obľúbené bratislavské podujatie. Dobrý trh sa vracia do ulíc hlavného mesta a jeho organizátori chcú okrem iného merať jeho dopady na miestnu komunitu: Impact of Good Market measured

5. Uvažovali ste niekedy nad kúpou kaštieľa? Momentálne máte možnosť, ponúknuť však musíte najmenej milión eur: Ever thought about buying your own manor house?

6. Televíznu vežu na jeho vrchole vidíte hneď, ako sa po ceste priblížite k Nitre. Poznáte najvyšší vrch „slovenského Ríma“, ktorý je opradený viacerými legendami? The highest and most prominent hill of Slovak Rome

7. Spoločnosti v pomoci utečencom z Ukrajiny nezaostávajú. Mnohé poskytujú voľno svojim vlastným zamestnancom, no vyvíjajú aj vlastné aktivity či spúšťajú programy, aby týmto ľuďom uľahčili život na Slovensku: Designing websites or corporate volunteering. Slovak firms help Ukrainians

8. Rýchly tip ako spoznať, že ekonomika čelí kríze: nakuknite do skriniek v posilňovni, píše Ben Cunningham: Check the locker room at your local gym for economic impacts of the war

9. Čo nás zatiaľ naučila vojna na Ukrajine? Minimálne to, že mnohí politici využívajú naratívy ospravedlňujúce zločiny Ruska, píše britský novinár žijúci na Slovensku: Ukrainians are fighting for us in more ways than we realise

10. Sloboda v učení je nám nanič, ak ju školy nevedia poriadne využiť, hovorí jeden z účastníkov programu Teach for Slovakia. Problémov v školstve je však viac vrátane často demotivovaných a vyhorených učiteľov, ktorých nezaujíma spätná väzba od žiakov: Missing from school: Vision, systematic support, freedom

