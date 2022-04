Pasové oddelenia sú vyťažené aj pre blížiacu sa letnú dovolenkovú sezónu.

BRATISLAVA. Zvýšený záujem o cestovné doklady pretrváva. Polícia však už neeviduje taký enormný nápor ako po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Aktuálne počty žiadostí pripisuje blížiacej sa letnej sezóne, ako to bolo v rovnakom období pred pandémiou. Poukazuje pritom na uvoľnené opatrenia a možnosť cestovania, uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

"V porovnaní s enormným počtom žiadostí o vydanie dokladov v dňoch po vypuknutí konfliktu na Ukrajine aktuálne zaznamenávame menší nápor žiadostí, avšak vzhľadom na blížiace sa dovolenkové obdobie evidujeme záujem o vydanie dokladov či už v štandardnej lehote alebo v zrýchlenej lehote aj naďalej," uviedla hovorkyňa.

Približne 15-tisíc žiadostí za týždeň

Za predchádzajúci týždeň prijala polícia približne 15 000 žiadostí s vydaním do 30 dní, približne 2 000 žiadostí o expresné vydanie do dvoch pracovných dní a okolo 1000 žiadostí o zrýchlené vydanie do desiatich pracovných dní.

Nápor žiadostí zaznamenáva podľa Bárdyovej polícia najmä v krajských a okresných mestách. Lehoty na vydanie dokladov dodržiava.

Pracovníci Národného personalizačného centra však naďalej pracujú nepretržite aj počas víkendov.

Možnosti vybavenia pasov

Cestovné pasy si možno vybaviť štandardne na oddelení dokladov, kde funguje vyvolávací systém, ktorý určuje poradie vybavovania občanov.

"Ďalšia možnosť je využiť objednanie vopred na konkrétny termín a čas cez univerzálny rezervačný systém. Systém je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 kilometrov od miesta svojho trvalého pobytu," doplnila hovorkyňa.