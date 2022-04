Visolajský: Rezort zdravotníctva patrí k najhorším ministerstvám

V očiach zákonodarcov sme nadľudia, hovorí.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Dospeli sme do bodu, kde všetky diskusie a rokovania s ministerstvom, premiérom a vládou máme za sebou a stále neprišlo k činom,“ hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia PETER VISOLAJSKÝ.

V rozhovore vysvetľuje, približne koľko lekárov podporuje štrajkovú pohotovosť, ale aj to, prečo sa zdravotné sestry nezapoja do štrajku.

Peter Visolajský vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,

od roku 2006 pôsobí na pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra,

od roku 2012 je predsedom Lekárskeho odborového združenia.

Žiadate systémové riešenie miezd sestier a lekárov, ktoré by odrážalo situáciu vo V4. Ak dobre rátam, sestry a záchranári by mali dostať o 500 eur viac mesačne, ale aj lekári približne o 400 eur viac s porovnaním len s Českou republikou.

Nežiadali sme sa úplne dorovnať, ale priblížiť sa hodnotám v zahraničí.

Nie je to o tom, že by sme chceli viac, lebo sme tí, čo pracujú v daných podmienkach a neodišli do zahraničia, ale slovenské zdravotníctvo po iks rokoch dospelo do štádia, že podmienky nám neumožňujú sa starať dobre o pacientov. Chýbajú nám skúsení lekári, sestry a naozaj sa to odráža na zdravotnej starostlivosti a dopláca na to pacient.

Primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý je predsedom Únie miest hovoril, že chceli zamestnať ukrajinskú sestru v nemocnici a ponúkli jej 900 eur v hrubom. Viem, že sa ešte priplácajú nadčasy, víkendové a nočné služby, ale je toto realita, že zdravotná sestra dostane základný plat 900 eur v hrubom, kým aj pokladníci v potravinách majú viac?