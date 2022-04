Dobré ráno: Matovičova bomba z novembra je späť

Inflácia, zvyšujúce sa energie, vyššie ceny - to všetko sa dotkne najmä najchudobnejších ľudí.

Stúpajú ceny, inflácia atakuje desaťročné maximá, a hore idú aj ceny energií, či benzínu. A hoci to pocítime všetci, najviac to zasiahne chudobných ľudí - rodičov samoživiteľov, dôchodcov s minimálnymi dôchodkami, viacpočetné rodiny s deťmi, či ľudia na dávkach.

Vláda im pošle 100 eur, no minister financií Matovič prišiel so svojim megalomanským návrhom za jeden a štvrť miliardy eur - sú v ňom vyššie prídavky na deti, aj bonusy - plošne a pre všetkých.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa o pripravovaných opatreniach rozprávala s Evou Frantovou z redakcie Indexu.

Krátky prehľad správ

Ministerstvo zdravotníctva prikázalo niektorým nemocniciam reprofilizovať lôžka pre deti s psychiatrickými problémami. Ich nedostatočné kapacity totiž po pandémii ešte viac zvýraznila vojna na Ukrajine. Nemocnice vyčlenia do 20 percent zo svojich kapacít určených pre dospelých pacientov, teda z akútnych lôžok psychiatrických oddelení alebo kliník.

Nové usmernenie ministerstva zjednoduší proces zmeny pohlavia pre transrodových ľudí. Usmernením sa tak rušia nútené kastrácie, ktoré musel postúpiť každý, kto chcel zmeniť svoje pohlavie aj oficiálne v dokladoch.

Smer podal ďalší návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Parlament by mal na mimoriadnej schôdzi rokovať v utorok. Dôvodom majú byť údajné smsky medzi Mikulcom a bývalým policajným prezidentom Lučanským, kde sa minister pýtal na živé spisy.

V piatkovom dobrom ráne sme nesprávne uviedli, že respirátory netreba nosiť v lekárňach. Keďže sú však lekárne poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ľudia musia nosiť respirátory okrem nemocníc a zariadení sociálnych služieb aj práve v lekárňach. Za chybu sa ospravedlňujeme.



Odporúčanie

Môže výber jedla ovplyvniť váš mozog? Môže vaša diéta ovplyvniť napríklad demenciu? Alebo sú to len populárne buzz články, ktoré vám majú predať čučoriedky ako superpotravinu, ktorá pomáha zlepšovať pamäť? Odpoveď na to nájdete v článku The New York Times.

