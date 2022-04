Možnosti nahlasovania korupcie veľa ľudí nepozná

Len sedem percent obyvateľov vie o tom, že existuje Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Upozornil na to poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Milan Vetrák (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Rovnako len 11 percent ľudí má povedomie o tom, že môžu dostať ochranu v prípade, ak oznámia korupciu.

Úrad vznikol v roku 2019 a jeho úlohou je dohliadať predovšetkým na to, aby oznamovatelia korupcie neboli perzekvovaní zo strany svojich nadriadených, napríklad prepustením zo zamestnania.

„Aktuálne je situácia taká, že samotná výročná sprava tohto úradu naznačuje, že téma ochrany oznamovateľov korupcie a ich odmeňovanie nie je na takej úrovni akoby si zaslúžila,“ uviedol Vetrák s tým, že okrem ochrany úrad poskytuje oznamovateľom aj odmenu. O správe rokoval tento týždeň Ústavnoprávny výbor NR SR.

„Každý, kto sa stretne s korupciou by mal mať odvahu a mal by ju ísť nahlásiť. Práve na to je tu zriadený tento úrad. Ak má niekto obavu z toho, ako postupovať pred políciou a prokuratúrou. Pracovníci tohto úradu sú pripravení pomôcť,“ zdôraznil poslanec NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí).

Vetrák a Šeliga skonštatovali, že sú pripravení pomôcť úradu na ochranu oznamovateľov korupcie aj legislatívne.

Poslanci chcú, aby bola problematika ochrany oznamovateľov viditeľnejšia, a aby ľudia vedeli, že sa nemusia báť korupciou oznamovať.