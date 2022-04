Ranný brífing: Ficovi nevychádza obrana, Putinovi zas útok

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Burcovanie európskych politikov na vlastnú obranu obvinenému Robertovi Ficovi nevychádza. Podporu mu zatiaľ verejne nevyjadril žiadny vrcholový predstaviteľ z vlád krajín EÚ či z niektorej európskej inštitúcie.

Napadnúť Donbas bol zo strany Ruska zlý nápad a ruská ofenzíva na východe Ukrajiny sa do niekoľkých týždňov bude musieť skončiť, tvrdí poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

Kedysi by sme si to nevedeli ani predstaviť. No Robert Kaliňák je dnes vo väzbe, tá teraz reálne hrozí aj Robertovi Ficovi. Čo sa zmenilo, že bývalému trojnásobnému premiérovi hrozí basa, čo toto stíhanie robí s politikou v našej krajine a ako sa to celé asi skončí? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico listom alarmuje europoslancov aj Komisiu. Podpory sa mu nedostáva

Robert Fico sa v liste sťažuje na svoje trestné stíhanie. (zdroj: TASR)

V čase, keď budú poslanci rozhodovať o tom, či možno Roberta Fica stíhať vo väzbe, má byť šéf Smeru v zahraničí. Na stredu a štvrtok má naplánovanú cestu do Bruselu a Berlína.

Ficov hovorca Ján Mažgút nevedel povedať, či cestu zruší. Pas mu napriek obvineniu zatiaľ nikto vziať nemôže.

Dnes ráno sa Fico chystá na policajný výsluch. Medzičasom sa snaží lobovať medzi európskymi politikmi, aby získal ich podporu. V liste zaslanom premiérom a prezidentom krajín Európskej únie vykresľuje Fico svoje obvinenie ako komplot súčasnej vlády proti opozícii. Píše tiež, že Slovensko nie je právnym štátom.

Fico tvrdí, že mu už na podporu telefonovalo viacero politikov zo zahraničia. Verejne sa ho však žiadny vrcholový politik z krajín Európskej únie nezastal. Na Ficovu podporu nevystúpil nikto ani z tábora socialistov v Európskom parlamente. Smer je členom tejto frakcie.

„Zdá sa mi, že Fico teraz kritizuje pomery na Slovensku preto, lebo sa týkajú práve jeho samého,“ povedal k Ficovým pokusom obrátiť sa na európskych politikov český europoslanec Tomáš Zdechovský z frakcie ľudovcov.

Ficovej interpretácii nikto v Bruseli neuverí: Aj keby boli za pomery zodpovední „iba“ politicky – čo je minimum –, toľko popola sa na Slovensku ani nespáli, koľko by si mali vysypať na hlavy namiesto vypisovania do Európy, odkiaľ chce Fico vytvoriť politický tlak v prospech seba a Kaliňáka, píše Peter Schutz.

Aj keby boli za pomery zodpovední „iba“ politicky – čo je minimum –, toľko popola sa na Slovensku ani nespáli, koľko by si mali vysypať na hlavy namiesto vypisovania do Európy, odkiaľ chce Fico vytvoriť politický tlak v prospech seba a Kaliňáka, píše Peter Schutz. Situácia je vážna: Nie, politické sympatie ani davy ho pred väzením neuchránia. Fico sa musí spoliehať, že nezávislý súd pre nedostatok dôkazov nechá na slobode aj človeka, ktorý považuje kriminálne správanie za politickú prácu, teda na právny štát, píše Peter Tkačenko.

Išiel pred sudcu po Kaliňákovi. Tajomný siskár zobral úplatok za ochranu

Bývalému policajtovi Martinovi Ciriakovi vybavil miesto v SIS bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník, na snímke. (zdroj: TASR)

Martin Ciriak bol kriminalistom v Leviciach, chcel však urobiť kariéru v Národnej kriminálnej agentúre. Oslovil preto svojho suseda, vtedajšieho šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka, či by mu to nevybavil. Ten mal iný nápad a dostal ho do tajnej služby.

Ako pracovník odboru boja proti ekonomickej trestnej činnosti vzal Ciriak od podnikateľa Rajmunda Rovňáka 24-tisícový úplatok za to, že sa ním SIS nebude zaoberať. A ak áno, dá mu vedieť. Rovňák pomáhal firmám optimalizovať dane.

Minulú stredu Ciriaka zatkla NAKA a v sobotu popoludní sa postavil pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslava Mazúcha, ktorý rozhodoval o jeho väzbe. K činu sa priznal.

Bolo to len hodinu po tom, ako Mazúch poslal do väzby bývalého ministra vnútra za Smer Roberta Kaliňáka.

Ciriakov prípad však nesúvisí s policajnou akciou Súmrak, po ktorej je okrem Kaliňáka obvinený aj šéf Smeru Robert Fico, že založili a využívali zločineckú skupinu známu z kauzy Očistec na čele s oligarchom Norbertom Bödörom a bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom.

V krátkosti z domova:

Dohoda na stavebných zákonoch a súdnej mape: Koalícia sa už dohodla na stavebných zákonoch a súdnej mape. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca parlamentu Milana Vetráka na sociálnej sieti. O reforme súdnej mapy a zriadení správnych súdov by mal parlament hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Zmeny sú súčasťou plánu obnovy.

Koalícia sa už dohodla na stavebných zákonoch a súdnej mape. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca parlamentu Milana Vetráka na sociálnej sieti. O reforme súdnej mapy a zriadení správnych súdov by mal parlament hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Zákaz vozidiel na horské chaty: Minister životného prostredia Ján Budaj chce zakázať vjazd vozidiel na horské chaty, najmä vo Vysokých Tatrách. Zároveň chce s horskými chatármi diskutovať o redukcii odpadu, ktorý vytvárajú. Slovenská inšpekcia životného prostredia by po prijatí novej koncepcie mala mať svoju vyšetrovaciu zložku. Mala by tak mať kompetencie zodpovedajúce polícii.

Minister životného prostredia Ján Budaj chce zakázať vjazd vozidiel na horské chaty, najmä vo Vysokých Tatrách. Zároveň chce s horskými chatármi diskutovať o redukcii odpadu, ktorý vytvárajú. Slovenská inšpekcia životného prostredia by po prijatí novej koncepcie mala mať svoju vyšetrovaciu zložku. Mala by tak mať kompetencie zodpovedajúce polícii. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 370 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 888 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 015 pacientov, pribudlo aj 13 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 13 ľudí.

Zelenského poradca: Ruská ofenzíva sa skončí o pár týždňov, v Únii môžeme byť o dva roky

Ruské okupačné vojská v Mariupoli. (zdroj: TASR/AP)

Napadnúť Donbas nikdy nebol dobrý nápad a Rusi to ani nemajú dobre premyslené. Je za tým skôr politické rozhodnutie priniesť niečo, čo sa bude dať pred ruskou verejnosťou označiť za úspech.

„V ofenzíve na mesto Izium sa napríklad snažia natlačiť 25-tisíc vojakov na päť lesných ciest. V okolí sú rokliny, zničené železničné priechody, viacero budov s dlhými betónovými kanálmi, ktoré môžu poslúžiť ako protitankové priekopy,“ vymenúva pre ruský nezávislý web Meduza Oleksij Arestovyč.

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zopakoval svoju staršiu predpoveď, že ruská ofenzíva na Ukrajine sa bude musieť viac-menej zastaviť o niekoľko týždňov.

V rozhovore, ktorý vznikol pri príležitosti dvoch mesiacov od začiatku ruskej ofenzívy, popiera napríklad ruské tvrdenia, že majú pod kontrolou celý Mariupoľ až na areál miestnej oceliarne.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Hoci Kremeľ niekoľkokrát tvrdil, že ruské jednotky majú Mariupoľ pod kontrolou, nie je to tak. Boje pokračujú a obrancovia prístavného mesta na seba stále viažu významnú časť ruských síl. Ukrajinský generálny štáb informoval, že Rusko za dva mesiace invázie stratilo takmer 22-tisíc vojakov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Hoci Kremeľ niekoľkokrát tvrdil, že ruské jednotky majú Mariupoľ pod kontrolou, nie je to tak. Boje pokračujú a obrancovia prístavného mesta na seba stále viažu významnú časť ruských síl. Ukrajinský generálny štáb informoval, že Rusko za dva mesiace invázie stratilo takmer 22-tisíc vojakov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. V Rusku sa množia požiare a výbuchy: Za posledný týždeň vypuklo v Rusku viacero požiarov vojenských objektov. Oficiálnych informácií je málo a sú pod kontrolou ruských orgánov. Ako príčinu nemožno vylúčiť vplyv náhody. Ide však o také množstvo prípadov na takých významných objektoch, ktoré všetky majú súvis s ruskou schopnosťou viesť vojnu, že je minimálne dobré na ne upozorniť.

Za posledný týždeň vypuklo v Rusku viacero požiarov vojenských objektov. Oficiálnych informácií je málo a sú pod kontrolou ruských orgánov. Ako príčinu nemožno vylúčiť vplyv náhody. Ide však o také množstvo prípadov na takých významných objektoch, ktoré všetky majú súvis s ruskou schopnosťou viesť vojnu, že je minimálne dobré na ne upozorniť. Pobaltie už ruský plyn nekupuje: Vladimir Putin Európe odkazuje, že k ruskému plynu pre ňu nie je „rozumná alternatíva“. Z plynu, ktorý Európska únia spotrebuje, pochádza približne 40 percent z Ruska. Experti na energetiku v jednotlivých krajinách preto podotýkajú, že okamžite sa od ruského plynu odstrihnúť nie je možné. Viaceré členské štáty to však už urobili. Estónsko, Lotyšsko a Litva plyn od Ruska nenakupujú.

Vladimir Putin Európe odkazuje, že k ruskému plynu pre ňu nie je „rozumná alternatíva“. Z plynu, ktorý Európska únia spotrebuje, pochádza približne 40 percent z Ruska. Experti na energetiku v jednotlivých krajinách preto podotýkajú, že okamžite sa od ruského plynu odstrihnúť nie je možné. Viaceré členské štáty to však už urobili. Estónsko, Lotyšsko a Litva plyn od Ruska nenakupujú. Rusko vojensky zlyháva: Rusko zlyháva vo svojich vojnových cieľoch, Ukrajina je úspešná, vyhlásil americký minister zahraničia Antony Blinken, ktorý s americkým ministrom obrany navštívil Kyjev. Rusko sa podľa neho snažilo presadiť silu svojej armády a ekonomiky, čo sa mu taktiež nepodarilo.

Rusko zlyháva vo svojich vojnových cieľoch, Ukrajina je úspešná, vyhlásil americký minister zahraničia Antony Blinken, ktorý s americkým ministrom obrany navštívil Kyjev. Rusko sa podľa neho snažilo presadiť silu svojej armády a ekonomiky, čo sa mu taktiež nepodarilo. Americká pomoc Ukrajine: Washington oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine. Americkí ministri oznámili, že na vojenskú podporu Ukrajiny a 15 ďalších spojeneckých krajín Washington vyčlení 713 miliónov dolárov, pričom 322 z nich priamo pre Kyjev. Zvyšok financií bude rozdelený medzi členské štáty NATO a iné krajiny, ktoré Ukrajine poskytli vojenskú pomoc.

Washington oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine. Americkí ministri oznámili, že na vojenskú podporu Ukrajiny a 15 ďalších spojeneckých krajín Washington vyčlení 713 miliónov dolárov, pričom 322 z nich priamo pre Kyjev. Zvyšok financií bude rozdelený medzi členské štáty NATO a iné krajiny, ktoré Ukrajine poskytli vojenskú pomoc. Ruské varovanie USA: Rusko varovalo Spojené štáty, aby Ukrajine už neposlali ďalšiu dodávku zbraní, vyhlásil veľvyslanec Moskvy vo Washingtone Anatolij Antonov. Dodávky ďalších zbraní zo strany USA by podľa Antonova ešte viac zhoršili situáciu a vyostrili konflikt na Ukrajine.

Rusko varovalo Spojené štáty, aby Ukrajine už neposlali ďalšiu dodávku zbraní, vyhlásil veľvyslanec Moskvy vo Washingtone Anatolij Antonov. Dodávky ďalších zbraní zo strany USA by podľa Antonova ešte viac zhoršili situáciu a vyostrili konflikt na Ukrajine. Evakuačný koridor z Azovstaľu: Ukrajina sa s Ruskom nedohodla na evakuačnom koridore z Azovstaľu, uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Vyjadrila sa krátko po tom, ako Rusko ohlásilo prímerie v okolí mariupoľských oceliarní Azovstaľ, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov ukrývajúcich sa v tomto komplexe.

Ukrajina sa s Ruskom nedohodla na evakuačnom koridore z Azovstaľu, uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Vyjadrila sa krátko po tom, ako Rusko ohlásilo prímerie v okolí mariupoľských oceliarní Azovstaľ, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov ukrývajúcich sa v tomto komplexe. Švédsko a Fínsko v NATO: Švédsko a Fínsko požiadajú o vstup do NATO spolu. Podľa miestnych médií sa vlády oboch štátov dohodli, že žiadosti predložia v polovici mája.

Zo zahraničných webov:

Bytov je rekordne málo. Novostavby zdraželi o 25 percent

Výstavba a budovy na nábreží Dunaja v Bratislave. (zdroj: TASR)

Ceny novostavieb v Bratislave sa v úvode tohto roka zvýšili medziročne v priemere o 25 percent. Vyplýva to z analýzy developerskej spoločnosti Bencont Investments.

Dôvodom tohto stavu je enormne malá ponuka nového bývania, ktorá spôsobuje, že podmienky diktujú predávajúci. Aj analytici pritom poukazujú na to, že takýto stav je neudržateľný.

Analytici síce na konci vlaňajška predpokladali, že ceny bytov ďalej porastú, ale takmer všetci hovorili, že divoké zdražovanie už nehrozí. Nepredpokladali, že trh sa dostane pod tlak rýchlo rastúcej inflácie, ako aj dosahov vojny na Ukrajine.

Podľa Bencontu sa cena bytov v bratislavských novostavbách vyšplhala v priemere na 4634 eur za štvorcový meter, čo je o štvrtinu viac než v rovnakom období minulého roka.

Ide o najvyššie číslo od roku 2005, keď prudko zdražujúce sa nehnuteľnosti vyvolali vznik realitnej bubliny, ktorej prasknutie viedlo k následnému pádu cien.

V krátkosti z ekonomiky:

Ceny v stavebníctve porastú: Stavebníctvo popri bežných problémoch pociťuje neistotu z ďalšieho vývoja cien a dostupnosti materiálov a výrobkov. Dodávateľom klesá schopnosť garantovať cenu aj lehotu, väčšina od apríla avizovala nové zdraženie zhruba o 10 percent. Nárast cien zaznamenali najmä pri základných stavebných materiáloch ako je cement, tehla, oceľ alebo plastové výrobky.

Stavebníctvo popri bežných problémoch pociťuje neistotu z ďalšieho vývoja cien a dostupnosti materiálov a výrobkov. Dodávateľom klesá schopnosť garantovať cenu aj lehotu, väčšina od apríla avizovala nové zdraženie zhruba o 10 percent. Nárast cien zaznamenali najmä pri základných stavebných materiáloch ako je cement, tehla, oceľ alebo plastové výrobky. Pomoc pre zatvorené prevádzky: O dotáciu na nájomné môžu podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas tretej vlny pandémie povinne zatvorené, elektronicky žiadať už len do konca apríla. Ako informuje ministerstvo hospodárstva, v rámci tejto vlny už pritom doteraz vyplatilo takmer 11-tisíc žiadostí v celkovej výške viac ako 12 miliónov eur.

O dotáciu na nájomné môžu podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas tretej vlny pandémie povinne zatvorené, elektronicky žiadať už len do konca apríla. Ako informuje ministerstvo hospodárstva, v rámci tejto vlny už pritom doteraz vyplatilo takmer 11-tisíc žiadostí v celkovej výške viac ako 12 miliónov eur. Musk kupuje Twitter: Americký miliardár Elon Musk kupuje za 44 miliárd dolárov (41,1 miliárd eur) spoločnosť Twitter. Najbohatší muž sveta tak získa kontrolu nad vplyvnou sociálnou sieťou používanou miliónmi ľudí na celom svete. Twitter sa po deviatich rokoch prestane obchodovať na burze ako verejná spoločnosť.

Štadión, kde vyrástol Jarmolenko, zničili ruské bomby. Príde pomoc z Dortmundu?

Štadión Desny Černihiv bezprostredne po ruskom bombovom útoku. (zdroj: TASR/AP)

Prišli o pýchu mesta, pred piatimi rokmi zrekonštruovaný štadión, ktorý bol olympijským centrom. Napriek tomu sa nevzdávajú a chcú ho nanovo vybudovať. Obyvatelia ukrajinského Černihiva sa pustili do upratovania futbalového štadióna, ktorý 11. marca 2022 zasiahli ruské letecké bomby.

Klub, v ktorom vyrástla jedna z najväčších hviezd ukrajinskej reprezentácie, útočník Andrij Jarmolenko, informoval o tom, že jeho štadión zasiahli bomby a je zničený, prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

Svetielko na konci tunela však pre Severanov, ako znie prezývka mužstva, bliká. S iniciatívou na obnovu štadióna sa prihlásil nemecký futbalový klub Borussia Dortmund, kde v minulosti pôsobil odchovanec Desny Andrij Jarmolenko.

Nemecký klub by podľa Oleksandra Tkačenka, ministra kultúry a informačnej politiky Ukrajiny, rád pomohol Desne s obnovením štadióna. Borussia pomôže Ukrajincom aj iným spôsobom. Už dnes odohrá na domácom štadióne charitatívny zápas proti Dynamu Kyjev. Výťažok zo vstupného bude venovaný ľuďom postihnutým vojnou Ruska proti Ukrajine.

Záhadný antický počítač by nebol perfektný. Odhadli jeho počiatok

Fragment mechanizmu z Antikythéry. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Úlomky najstaršieho analógového počítača - Mechanizmu z Antikythéry - našli ľudia vo vraku rímskej lode pred viac ako 120 rokmi.

O pôvode tohto prístroja, ktorý pred viac ako dvetisíc rokmi zostrojili starovekí Gréci, však vedci vedia stále málo.

Mechanizmus veľkosti škatule od topánok mal rôzne ozubené kolieska a ciferníky. Ľudia pomocou neho mohli predvídať astronomické úkazy.

Jednu z nespočetných záhad okolo antickej mašinky sa teraz snažili vyriešiť grécki vedci. Veria, že objavili počiatočný dátum mechanizmu, od ktorého sa odvíjali všetky jeho výpočty.

V krátkosti z vedy a techniky:

Zrýchlenie oceánskych prúdení: Mnohé oceánske prúdenia sa zrýchľujú a nový výskum teraz ukazuje na vinníka: klimatickú zmenu. Globálne otepľovanie spôsobuje, že voda v oceánoch prúdi rýchlejšie. Tento nežiadaný jav môže ovplyvniť morské živočíchy a spôsobiť aj ďalšie otepľovanie atmosféry.

Mnohé oceánske prúdenia sa zrýchľujú a nový výskum teraz ukazuje na vinníka: klimatickú zmenu. Globálne otepľovanie spôsobuje, že voda v oceánoch prúdi rýchlejšie. Tento nežiadaný jav môže ovplyvniť morské živočíchy a spôsobiť aj ďalšie otepľovanie atmosféry. Ľudstvo mieri k civilizačnému míľniku: Ruský astronóm Nikolaj Kardašov v roku 1964 navrhol tri úrovne rozvoja vesmírnych civilizácií - prvá je schopná využiť energetické zdroje svojej planéty, druhá celej slnečnej sústavy a tretia celej galaxie. Ľudstvo zatiaľ nedosiahlo ani úroveň jeden, podľa nových výpočtov by sa nám to mohlo podariť najskôr o viac ako tristo rokov.

Ruský astronóm Nikolaj Kardašov v roku 1964 navrhol tri úrovne rozvoja vesmírnych civilizácií - prvá je schopná využiť energetické zdroje svojej planéty, druhá celej slnečnej sústavy a tretia celej galaxie. Ľudstvo zatiaľ nedosiahlo ani úroveň jeden, podľa nových výpočtov by sa nám to mohlo podariť najskôr o viac ako tristo rokov. Najväčšia erupcia v 21. storočí: Erupcia podmorskej sopky, ktorá v januári zachvátila Tongské kráľovstvo v Tichom oceáne, bola najväčšia v 21. storočí. Vedci v novej štúdii vo vedeckom časopise Geographical Research Letters určili, koľko materiálu sopka vyvrhla. Silou sa ponášala na erupciu sopky Pinatubo z roku 1991.

