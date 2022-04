Dobré ráno: Fico už hľadá spôsob, ako odviesť pozornosť

Teraz sa rozhoduje, kde sú hranice moci.

Kedysi by sme si to nevedeli ani predstaviť. No najlepší minister Robert Kaliňák je dnes vo väzbe. Väzba teraz reálne hrozí aj Robertovi Ficovi: keďže je obvinený z rovnakých trestných činov ako bývalý minister vnútra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mali založiť zločineckú skupinu, zneužívať právomoci aj ohroziť daňové tajomstvo.

Čo sa zmenilo, že bývalému trojnásobnému premiérovi hrozí basa, čo toto stíhanie robí s politikou v našej krajine a ako sa to celé asi skončí?

Tomáš Prokopčák sa pýta šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej.

Zdroj zvukov: Youtube, Denník N, SMER, TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Mandátový a imunitný výbor parlamentu sa bude žiadosťou na vzatie Roberta Fica do väzby zaoberať zajtra. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal Úrad špeciálnej prokuratúry v piatok. Prípadná väzba je ale možná až po súhlase Národnej rady a po rozhodnutí súdu.

Ministerstvo práce by chcelo do dvoch týždňov zverejniť zoznam firiem, ktorým sa môžu zvýšiť dane. Malo by ísť o spoločnosti, ktoré počas pandémie zarábali a na kríze profitovali. Napríklad by mohlo ísť o stávkové kancelárie.

Ceny v stavebníctve naďalej porastú, dodávateľom totiž klesá schopnosť garantovať cenu aj lehotu. Zdražovať by sa tak malo najmenej o desať percent, rastú totiž ceny cementu, tehiel, ocele či plastov, prípadne je úplný nedostatok týchto materiálov.

Rusko zlyháva vo svojich vojnových cieľoch, vyhlásil včera americký minister zahraničia Antony Blinken. Americký minister obrany zasa počas návštevy Ukrajiny dokonca povedal, že s vhodným vojenským vybavením by Ukrajina mohla vojnu s Ruskom vyhrať. USA zároveň chcú, aby boli vojenské kapacity Ruska oslabené natoľko, že už nebude schopné uskutočniť ďalšiu inváziu.

A ešte jedno upresnenie - v pondelkovom Dobrom ráne sme povedali, že príspevok na dieťa sa zvyšuje na sumu 100 eur. Táto suma však bude platiť len jednorazovo v mesiaci júl. Od augusta bude príspevok vo výške 30 eur a od januára budúceho roka 40 eur. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.

Odporúčanie

Na zrekonštruovanom dome v ukrajinskej obci Bohdanivka, asi štyridsať kilometrov východne od centra Kyjeva, je sprejom napísané slovo "ľudia". Toto slovo má upozorňovať, že v dome žijú civilisti, a opakuje sa na mnohých domoch a bránach v dedine. Vo viacerých prípadoch zbytočne. Biely dom má vybité okná, časť múrov je rozpadnutá a vo dvore je zhorený kamión.

Takýmito vetami sa začína reportáž nášho kolegu Lukáša Onderčanina, ktorý spolu s fotografom Jozefom Jakubčom odcestovali na Ukrajinu. Mojim dnešným odporúčaním je tak prvá zo série ich nových reportáží nazvaná Prekvapil ich asfalt aj záchod. Reportáž z dediny, ktorú okupovali Rusi. Nájdete ju u nás, na webe denníka SME.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.