Krajniak: Ak Fica súd odsúdi, tak ho odsúdi

„Človek, ktorý je v politike, musí počítať s tým, že jeho oponenti sa na neho môžu snažiť hrať aj neférovo," tvrdí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Sereková.

Súd vzal do väzby bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, parlament mal vo štvrtok hlasovať o tom, či vydá do väzby Roberta Fica (obaja Smer).

„O tom, že v rokoch 2012 až 2020 sa v represívno-bezpečnostných zložkách štátu diali svinstvá, som nielen presvedčený, ale tým som si istý,“ hovorí MILAN KRAJNIAK, minister sociálnych vecí zo Sme rodina. Hovoril aj o plánovanej pomoci ľuďom pri zvyšovaní cien.

Milan Krajniak vyštudoval politológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

v minulosti bol aj poradcom ministra vnútra,

bol vydavateľom internetového denníka Konzervatívny výber,

v roku 2020 sa stal ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak by ste teraz sedeli v parlamente, hlasovali by ste za vydanie Roberta Fica?

Počkal by som si na oficiálnu žiadosť, ktorú prokuratúra doručila do parlamentu a ak by to bolo možné, tak by som sa zúčastnil na mandátovom a imunitnom výbore, kde majú poslanci možnosť sa pýtať jednej aj druhej strany a na základe toho by som sa rozhodol.

Ak by to bolo to, čo je v uznesení, stačilo by vám to?