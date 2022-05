Prokurátor Honz: Po Kotlebovi preverujeme aj ľudí z Republiky

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pred troma rokmi sa ako prokurátor zaslúžil o odsúdenie Milana Mazureka, ktorý potom musel odísť z parlamentu, začiatkom apríla dosiahol to isté aj u Mariana Kotlebu. Šéf ĽSNS dostal za šeky na 1488 eur 18-mesačnú podmienku a zrejme nebude môcť v roku 2024 kandidovať.

Prokurátor TOMÁŠ HONZ pre SME hovorí, kam sa na Slovensku pohol boj s extrémizmom.

V rozhovore sa dočítate od čoho závisí, či prokuratúra podá dovolanie v Kotlebovej kauze šeky,

prečo je podľa Honza trest pre Kotlebu nedostatočný,

či sa už generálny prokurátor Maroš Žilinka zaujímal o ďalší pokus rozpustiť ĽSNS,

prečo sa prokuratúra zameria po politikoch z ĽSNS aj na Republiku,

ako rieši boj s extrémizmom po zrušení samostatného protiextrémistického oddelenia,

ako Honz vníma pôsobenie Žilinku,

ako napreduje vyšetrovanie obvineného Mariána Magáta.

Mariana Kotlebu právoplatne odsúdil Najvyšší súd za extrémizmus, no on sa v utorok dobíjal do parlamentu. Nebolo od začiatku jednoznačné, že Kotleba prestáva byť poslancom?

Takéto spochybňovanie dôsledkov rozhodnutia súdu považujem za politiku, ku ktorej sa nemôžem vyjadrovať. Poviem iba toľko, že to nemá žiadny právny základ. Ústava i právna prax hovoria, že ak je niekto odsúdený za úmyselný trestný čin ako poslanec Národnej rady, prichádza o mandát.

Stalo sa to aj odsúdenému Milanovi Mazurekovi, kde som takisto vykonával dozor. Bol odsúdený na peňažný trest a aj tak okamžite stratil mandát poslanca.

Čakáte na písomné rozhodnutie súdu v súvislosti s možným dovolaním. Od čoho bude závisieť, či ho podáte?