Ako kandidovať na poslanca v komunálnych voľbách 2022?

Ako kandidovať na poslanca v komunálnych voľbách?

BRATISLAVA. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov.

Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.

Ak kandidátov na poslancov navrhuje politická strana alebo koalícia strán, kandidátnu listinu so všetkými potrebnými osobnými údajmi musí doručiť najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

Ak sa volia poslanci obecného zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode.

Ak raz ide v obci politická strana do volieb samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.

Bratislava a Košice

V Bratislave a v Košiciach môže do mestského zastupiteľstva kandidovať obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v niektorej z mestských častí patriacich do územia mesta.

Kandidát môže kandidovať v ktoromkoľvek volebnom obvode utvorenom na území mesta bez ohľadu na miesto svojho trvalého pobytu na území mesta.

V praxi teda napríklad kandidát bývajúci v Ťahanovciach môže do mestského zastupiteľstva kandidovať v Starom meste a podobne. V Bratislave a v Košiciach môže kandidovať ten istý kandidát do miestneho zastupiteľstva a súčasne do mestského zastupiteľstva.

Nezávislí kandidáti

Pre nezávislého kandidáta na obecného poslanca platia všetky vyššie spomenuté náležitosti. Podobne, ako vo voľbách starostu či primátora, aj pri voľbách do zastupiteľstva platí, že nezávislý kandidát musí mať svoju kandidatúru potvrdenú podpismi občanov obce, v ktorej chcú kandidovať.

Minimálny počet podpisov ľudí podporujúcich nezávislého kandidáta na poslanca

počet obyvateľov počet podpisov na volebnej listine do 50 10 50 až 100 20 101 až 500 40 501 až 2 000 100 201 až 20 000 200 20 001 až 100 000 500 nad 100 000 1 000

Kombinácie

Ten istý kandidát bude môcť naraz kandidovať do všetkých funkcií. Voliči tak teoreticky môžu nájsť jedno meno na všetkých volebných lístkoch.

Nie všetkých funkcií by sa však po zvolení mohol aj ujať.

Predseda samosprávneho kraja nemôže byť zároveň poslancom kraja. Rovnako starosta obce nemôže byť obecným poslancom, primátor nesmie zastávať aj post poslanca mesta.

Ostatné kombinácie sú však povolené. Starosta sa môže stať poslancom kraja, župan zas môže byť poslancom mesta alebo obce.