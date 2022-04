Minister Mikulec opäť čelí odvolávaniu, začala sa mimoriadna schôdza

Zasadnutie inicioval opozičný Smer.

BRATISLAVA. Poslanci začali rokovanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Inicioval ju opozičný Smer.

Opozícia mu vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do "živých" trestných vecí.

V pléne je okrem Mikulca aj premiér Eduard Heger (OĽANO) a niekoľko členov vlády.

Do diskusie k odvolávaniu sa písomne prihlásilo sedem rečníkov. Stanovisko vlády predniesol premiér Eduard Heger (OĽANO), kabinet s návrhom opozície nesúhlasí.

Posledné odvolávanie bolo v marci

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že Mikulec komunikoval s policajným prezidentom a pýtal sa ho na stav vyšetrovania konkrétnych vecí.

Mikulec je podľa poslanca človek preukázateľne podozrivý z korupcie a dal pokyn na prerušenie policajného zásahu.

Opozícia tvrdí, že minister sa osobitne zaujímal o vyšetrovanie prípadov, ktoré sa môžu dotýkať ľudí, vďaka ktorým sa stal členom vlády.

Mikulec čelil odvolávaniu v parlamente už niekoľkokrát. Ani raz sa ho opozícii nepodarilo odvolať.

Naposledy sa ho pokúsili odvolať v marci pre nezvládnutie riadenia utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a jej zverenie menším súkromným firmám.

Mikulec obvinenia odmieta

Mikulec odmieta, že by mal zasahovať do živých prípadov a do vyšetrovania. Medializovanú komunikáciu s bývalým policajným prezidentom nepopiera, odmieta však zásahy do živých vecí aj to, že by si mal od neho pýtať konkrétne spisy.

Na margo toho, že koaličné hnutie Sme rodina Mikulca možno v pléne nepodporí minister uviedol, že ich postoju ľudsky rozumie do istej miery. Dodal, že rozhodnutie o návrhu na jeho odvolanie je v rukách poslancov a on to bude rešpektovať.

Fico čítal údajné prepisy rozhovorov

Fico v pléne opätovne čítal údajné prepisy z rozhovorov policajných vyšetrovateľov. Zopakoval prípady udavačov, ktorí podľa neho na objednávku usvedčovali opozičných predstaviteľov.

Takisto zopakoval dôvody, pre ktoré v minulosti žiadali odvolať Mikulca.

Fico spomenul údajnú komunikáciu o spise medzi Mikulcom a zosnulým bývalým šéfom polície Milanom Lučanským. Mikulec podľa Fica plní špinavé pokyny od šéfa OĽANO a vicepremiéra Igora Matoviča.

Heger aj OĽANO sú za Mikulcom

Premiér Eduard Heger aj hnutie OĽANO stoja za ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Predseda vlády skonštatoval, že Mikulec si zrejme robí dobre svoju robotu, keď ho chce odvolávať poslanec obvinený z trestného činu.

Heger nevidí dôkaz, že by Mikulec zasahoval do živých vecí. "Dobre vieme, že je to lož," povedal premiér.

Pripomenul kauzu Hedvigy Malinovej za vlády Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Heger tvrdí, že sám Kaliňák vtedy na verejnosť "vynášal zo spisov", zastrašoval a "ničil povesť obete". Podotkol, že bývalé vlády vybudovali na Slovensku korupčný systém.

Nevidí preto dôvod, aby Mikulec z funkcie odchádzal na základe tvrdení politikov z tohto systému.

Matovič si nemyslí, že by poslanci Sme rodina napokon hlasovali s opozíciou za odvolanie Mikulca. Aj šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár si podľa neho uvedomuje, že sú jedna koalícia. Dodal, že tak, ako si oni strážia paragraf 363 Trestného poriadku, tak si OĽANO stráži nezávislosť polície.