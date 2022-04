Kollár posielal Mikulca preč z funkcie. Aký to bude mať vplyv na koalíciu?

Stále je otázne hlasovanie Sme rodina o Ficovej väzbe

BRATISLAVA. Ešte v stredu dopoludnia to vyzeralo, že sa vo vládnej koalícii schyľuje k ďalšej kríze. Po tom, ako NAKA obvinila poslanca Martina Borguľu zo Sme rodina, sa šéf strany Boris Kollár rozčuľoval na tlačovej konferencii.

Kollár sa v emotívnom vystúpení pýtal, čo sa zmenilo za dva roky od nástupu ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO oproti obdobiu, keď počas Ficových vlád "pár zbojníkov" unieslo spravodlivosť.

Kollár zopakoval aj rétoriku šéfa Smeru Roberta Fica, ktorého polícia obvinila, že stál na čele zločineckej skupiny, ktorá zneužívala utajené informácie získané od svojich nominantov na diskreditáciu politických oponentov.

Kollár v šľapajach Fica poukázal na to, že šéfa Smeru neobvinili z korupcie. Uvítal by vraj, keby polícia "našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico" a dali by sa za ne postaviť škôlky.

"Ale nič nemajú a vymyslia si organizovanú skupinu," rozčuľoval sa šéf Sme rodina.