Dobré ráno: Boris Kollár krízu v koalícii zvesela zobchoduje

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

Svet sa vracia do normálu, aspoň teda v slovenskej politike.

Boris Kollár sa totiž už zase vyhráža odchodom z koalície, na odchod znovu vyzýva ministra vnútra a nepáči sa mu, že polícia obvinila jeho poslanca z korupcie.

Včera sa tak odvolával Roman Mikulec, ale parlament sa zaoberal aj Robertom Ficom a žiadosťou na jeho vzatie do väzby.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Robert Fico namieta zaujatosť prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Jeho obhajca tvrdí, že z Ficovho prípadu by mali byť vylúčení všetci prokurátori tohto úradu, vraj sú monokratickým orgánom. Robert Fico je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Poslanci schválili reformu súdnej mapy, zachované však zostanú krajské súdy. Nová legislatíva by mala začať platiť od januára budúceho roka, ministerka spravodlivosti hovorí o významnom kroku pre justíciu.

Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska a vyhráža sa, že dodávky môže zastaviť aj do ďalších krajín, ak nebudú platiť rubľami. Poľský premiér následne povedal, že to považuje za priamy útok na krajinu.

Slovensko pritom plánuje aj naďalej platiť Rusku za plyn v eurách. Včera to povedal premiér Eduard Heger s tým, že SPP má s Gazpromom dlhodobý kontrakt a ten je v eurách. Dodal tiež, že Rusko využíva ropu a plyn ako nástroj na presadzovanie svojich imperialistických záujmov, ktoré vyvrcholili útokom na Ukrajinu a na páchanie vojnových zločinov na ukrajinskom území. SPP zároveň povedal, že je na prípadný výpadok dodávok plynu pripravený.

Dingovia nie sú potomkovia dnešných psov, ktoré niekedy v priebehu posledných desaťtisíc rokov zdivočeli. Nový výskum ukazuje, že geneticky sú tieto šelmy niekde medzi vlkmi a psami. Otázkou teraz zostáva, ako sa dingovia dostali do Austrálie a kedy.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním sú dva texty, ktoré na prvý pohľad hovoria o čomsi inom, ale v skutočnosti spolu veľmi súvisia: a oba sú z môjho milovaného magazínu The Atlantic. V texte Elon Musk nám už predsa ukázal, ako povedie Twitter Marina Korenová vysvetľuje, aká budúcnosť zrejme túto sociálnu sieť čaká. Anne Applebaumová zase v eseji Nie je nič také ako svetový liberálny poriadok ukazuje, ako autokrati dokážu zničiť demokracie, keď sa tie nijako nebránia.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

