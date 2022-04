Počas týždňa je psychológom vo väznici, cez víkend sa mení na starejšieho na svadbách

Z Aradáča do Očovej. Ivan Bagľaš zažil dve vojny, dnes baví ľudí

Keď sa pred vás postaví vysoký muž v očovskom kroji s holým pupkom a kričí "polievka je málo slaná, nevesta je nebozkaná", len ťažko vám ako prvé napadne, že je to vyštudovaný doktor psychológie.

Ivan Bagľaš, dolnozemský Slovák zo srbského Aradáča zakotvil v Očovej, odkiaľ niekoľko víkendov do roka vyráža na svadby po celom Slovensku, ale aj do zahraničia. Cez pracovný týždeň je psychológom vo väznici. Cez víkendy však prezlieka oblekové nohavice za súkenné, sako za vyšívaný kožúšok, poltopánky za čižmy s tvrdou sárou. Na hlavu si nasadí klobúk a do ruky vezme valašku, ak treba. Je pán starejší.