Opozícia chce o Ficovi hlasovať tajne, začalo sa rokovanie parlamentu

Hlasovať budú poslanci zrejme až budúci týždeň.

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady začali vo štvrtok ráno rokovať o žiadosti prokuratúry o vydanie lídra Smeru Roberta Fica do väzby.

Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť.

Opozícia chce tajné hlasovanie

Opozícia navrhuje, aby poslanci hlasovali o vydaní súhlasu s väzbou Fica tajne, informoval na začiatku rokovania podpredseda parlamentu Gábor Grendel. O tomto procedurálnom návrhu ešte budú zákonodarcovia hlasovať.

V pléne bude na súhlas s väzbou potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Už v stredu však viacerí koaliční poslanci naznačili, že dnes sa poslanci k hlasovaniu nedostanú a zrejme k nemu dôjde až budúci týždeň.

Ani samotný súhlas parlamentu by ešte neznamenal, že by Fico išiel do väzby. Musí o tom rozhodnúť súd.

Keby Fico skončil vo väzbe, jeho mandát by nezanikol. Len by sa neuplatňoval.

Do rozpravy sa prihlásili desiatky poslancov

Do rozpravy sa písomne prihlásilo 35 rečníkov, väčšina z radov opozície. Do debaty sa prihlásil aj Fico.

Z písomne prihlásených rečníkov sú dvaja za poslanecký klub. Rečniť môžu podľa rokovacieho poriadku 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty.

Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda Národnej rady. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.

Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Obvinenie Roberta Fica a spol.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak minulý týždeň obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Fico a Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.