Fico chce hlasovanie o svojej väzbe utajiť. Matovič by nedovidel na vlastných

Tajné hlasovanie dáva priestor zákulisným vyjednávaniam

BRATISLAVA. Ak by chcel Robert Fico presvedčiť aspoň niekoľkých koaličných poslancov, aby nehlasovali za jeho vydanie pred sudcu, ktorý rozhodne o väzobnom stíhaní, pozíciu mu sťažuje verejné hlasovanie.

Každý z poslancov OĽaNO, SaS aj Za ľudí, ktorý by hlasoval proti vydaniu predsedu Smeru, by čelil otázkam straníckych lídrov, voličov aj médií.

OĽaNO s predsedom Igorom Matovičom vyhralo voľby práve vďaka sľubom o zničení "Ficovej chobotnice" a systému "našich ľudí".

"Ak by poslanci OĽaNO pomohli Ficovi zaistiť stíhanie na slobode, bol by to pre Matoviča veľký problém," tvrdí politológ Pavol Baboš z Univerzity Komenského v Bratislave.