Rezort hospodárstva by mal podľa Budaja zmeniť banskú legislatívu

Za prípad znečistenia rieky Slaná nezodpovedá ministerstvo životného prostredia.

BRATISLAVA. Ministerstvo hospodárstv by malo zmeniť banskú legislatívu a zaviesť účelovú finančnú rezervu. V pléne Národnej rady to počas štvrtkovej Hodiny otázok v súvislosti so znečistením rieky Slaná povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Envirorezort o situácii so znečistením a postupoch riešenia informoval aj Maďarsko, kde rieka ďalej tečie.

Neudržiavaná baňa

Banská legislatíva podľa Budaja v súčasnosti nedostatočne upravuje postupy pri vzniku podobných situácií. Umožňuje tiež prevádzkovateľom baní zbaviť sa zodpovednosti za udržiavanie technického stavu nevyužívaných banských diel. Minister navrhne rezortu hospodárstva, aby zaviedol účelovú finančnú rezervu, ktorú by tvorili prevádzkovatelia baní. Bol by tak dostatok financií na trvalé udržiavanie banských diel, skonštatoval.

Budaj pripomenul, že za prípad znečistenia rieky Slaná v okrese Rožňava ministerstvo životného prostredia nezodpovedá. Do riešenia znečistenia však zapája všetky svoje rezortné organizácie a aj Okresný úrad v Rožňave.

"Štátny podnik Rudné bane sa zaviazal zabezpečiť čosi ako bajpas poškodeného potrubia priamo v bani. Potom v priebehu niekoľkých týždňov nainštalujú technológiu čistenia vytekajúcich banských vôd, ktorá definitívne zastaví znečistenie," povedal Budaj s tým, že opatrenia sú v réžii MH.

Sfarbila sa do červena

Uviedol tiež, že správca vodného toku Slaná nezaznamenal úhyn rýb v znečistenej rieke. "Nemusí to ešte byť definitívny verdikt. Správca vodného toku situáciu stále sleduje a budeme najmä dohliadať na to, čo sa udeje so sedimentami, ktoré z červených kalov vzniknú," povedal Budaj.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.

Znečistenie Slanej je už viditeľné aj na slovensko-maďarských hraniciach. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.