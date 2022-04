Analytik Mikulecký: Rusi sú pripravení použiť chemické aj jadrové zbrane

Rusku môžeme opäť veriť, ale musí urobiť prvý krok.

Keď sa Rusom nepodarilo dobyť Kyjev, z okolia hlavného mesta sa stiahli a sústredia sa na boje na východe krajiny. Tam sa im darí viac, no taktiež nejde o zásadný posun, hovorí bezpečnostný analytik MILAN MIKULECKÝ.

Bitka o Donbas, ktorého časť Rusi okupujú už od roku 2014, je podľa neho zásadná, no nie rozhodujúca. Aj keby sa Rusom podarilo obsadiť celú Luhanskú a Doneckú oblasť, na silu ukrajinského odporu to vplyv mať nebude, myslí si. Zároveň však hovorí, že boje na východe budú krvavejšie.

Okrem toho v rozhovore hovorí o tom, ako sa môžu boje na východe Ukrajiny vyvíjať a ako by situácia vyzerala v prípade zamrznutého konfliktu.

Ako sa darí Rusom v Donbase?

Taktické, lokálne ciele sa im postupne darí spĺňať, no určite nie tak, ako si predstavovali. Hoci Ukrajincom sa niekedy podarí oslobodiť dobytú dedinu, keď sa pozrieme na mapu v priebehu času, postupujú Rusi.

Postup je rôzny, na niektorých miestach je to niekoľko desiatok či stoviek metrov za celý deň, niekde niekoľko kilometrov. Pri rozlohe Ukrajiny to však nie je nič zásadné.

Milan Mikulecký v rokoch 2013 až 2018 pôsobil ako poradca českého ministerstva obrany,

predtým bol viac ako desať rokov manažérom v súkromnom sektore,

od roku 2018 pracuje ako bezpečnostný analytik v Spojených arabských emirátoch.

Aká by mala byť taktika Ukrajincov?

Pre Ukrajincov by bolo víťazstvom, ak by dokázali obnoviť kontrolu nad celou krajinou, čo by však znamenalo ovládnuť Donbas aj Krym, čo si, paradoxne, nepraje ani slobodný svet. Rusi by to totiž vnímali ako útok na svoje územie.

Pre všetky zúčastnené strany by bolo lepším riešením, ak by sa Ukrajincom podarilo vrátiť sa k statusu quo spred začiatku ruského útoku. Aby Rusi úplne nestratili tvár a Ukrajinci mohli obhájiť obete, ktoré priniesli v boji.

Treba posilniť ukrajinskú stranu, ak majú oslobodiť mestá na východe, potrebujú ťažkú techniku. O časť techniky v boji prišli, niečo dostali od slobodného sveta, no to nestačí.

Na juhovýchode bojiska by Ukrajincom pomohlo obsadiť Cherson ako kľúčový logistický uzol, cez ktorý prechádza železnica, a prebiť sa k hranici s Krymom, čím by mohli dostať pod kontrolu napríklad pitnú vodu pre Krym.

A čo Rusko?

Pre Rusko by bolo najjednoduchšie vojny vôbec nezačínať a ovládnuť Ukrajinu ekonomicky, ako to robia vyspelé krajiny už od 19. storočia. Pochopili, že ovládať krajinu ekonomicky je jednoduchšie a lacnejšie. Rusi to stále riešia zbraňami.

Keby som sa na ich mieste rozhodol pre vojenskú operáciu, rovnako ako oni skúsim ako prvé zlikvidovať politické vedenie krajiny. Ak by som videl, že to nefunguje, snažil by som sa krajinu odrezať od zásobovania a logistiky.

Rusi odrezali Ukrajine prístup k Čiernemu moru, Azovskému moru, ale nie k dodávkam vojenského a iného materiálu cez hranice s Poľskom, so Slovenskom a s Rumunskom. Dodnes nechápem, že sa na to viac nesústredili.

Je bitka o Donbas rozhodujúcou bitkou vojny na Ukrajine?

Rusom sa môže podariť vytlačiť Ukrajincov z celého Donbasu a povedať, že zaistiť bezpečnosť tamojším ruskojazyčným obyvateľom bol od začiatku ich cieľ, ale určite to nebude znamenať koniec ukrajinského odporu. Viedlo by to len k predĺženiu vojny.

Ak by sa im podarilo obkľúčiť jadro ukrajinských jednotiek, zajať ich a zlikvidovať, Ukrajincov by to bolelo, ale opäť by to neznamenalo obsadenie celej Ukrajiny a koniec ukrajinského odporu.

Americkí analytici hovoria, že Rusko v Donbase nasadzuje svoju poslednú bojaschopnú armádu.

Vidím to inak.