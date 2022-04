Slovenská speváčka vystúpi na jednom pódiu s Imagine Dragons

Zapojíte sa do turistickej výzvy na tento rok? Smer nemusí stratiť podporu, ani keby Robert Fico išiel do väzby. Firmy vymýšľajú ako sa vysporiadať s odpadom. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Za aký dlhý čas zvládnete prejsť 200 kilometrov s prevýšením desať kilometrov? Koruna Turca je výzvou na rok 2022: The Turiec hiking "massacre" - and how to complete it

2. Ako sa vysporiadať s odpadom? Tri slovenské firmy majú nápad, ako ho premeniť na niečo hodnotné: Waste has turned into something valuable worth a second life

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Pandémia priniesla nové trendy na európsky trh práce. Krajiny sa viac snažia lákať lákať svojich krajanov v zahraničí späť domov. Toto a mnoho ďalších záležitostí rieši Európsky orgán práce so sídlom v Bratislave: European labour market impacted by the shortage of healthcare skills and occupations

4. Portál Eures pomôže tým, ktorí si hľadajú prácu v rámci Európskej únie ale aj tým, ktorí by radi zamestnali niekoho z krajín EÚ: Seeking jobs and staff in Europe with the help of Eures

5. Nové príležitosti pre IT expertov v Bratislave. Japonská farmaceutická spoločnosť otvorila centrum inovácií v slovenskom hlavnom meste: Japanese pharmaceutical company taps IT expertise potential of Slovakia

6. Učitelia sa musia starať nie len o psychické zdravie žiakov a študentov, ale aj o svoje. Zhoršenie ich stavu sa totiž môže prejaviť aj vo vzťahu k žiakom: Blog: To look after pupils, we also need to look after school staff

7. Teraz žneme ovocie práce mnohých zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, ktoré budujú altruizmus vo svojich zamestnancoch, hovorí Zuzana Vinklerová o vlne dobrovoľníctva pre Ukrajinu: Slovaks volunteer from the heart

8. Aj keby predsedu Smeru vzali do väzby, pravdepodobnosť, že to oslabí podporu pre jeho stranu, nie je veľká. Naopak, môže ešte vzrásť: Even with Fico in custody, Smer may retain popular support

9. Väčšina vojenského vybavenia slovenskej armády je zastaraná. Problémom je dostať sa k náhradným dielom: Most of current military technology is expired

10. Speváčka z Čadce, ktorú hrá aj BBC Radio 1, vystúpi na jednom pódiu s Imagine Dragons: Weekend: BBC Radio 1 plays a Slovak artist

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.