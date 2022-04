Fico a Pellegrini sa sťažovali eurokomisárovi na zneužívanie práva

Stretnutie inicioval podpredseda parlamentu Juraj Blanár.

BRATISLAVA. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders sa v piatok stretol s opozičnými politikmi, ktorí ho informovali o zneužívaní právneho systému na Slovensku.

Stretnutie inicioval podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer). TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia strany Smer Ján Mažgút.

„Právny štát na Slovensku zlyháva a my ako predstavitelia opozície na to upozorňujeme nielen našich voličov, ale aj dôležité inštitúcie, ktoré by si nemali pred tým zakrývať oči,“ zhodli sa na stretnutí predseda Smeru Robert Fico a líder Hlasu Peter Pellegrini.

Mažgút doplnil, že poslanci opozície eurokomisára požiadali, aby Európska komisia zvýšila pozornosť v rámci situácie na Slovensku. Podľa opozičných poslancov sa na Slovensku zneužíva trestné právo na likvidáciu opozície.