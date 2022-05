Vojna ukazuje, aký to bol dôležitý krok. Slovensko si pripomína výročie vstupu do Únie

Slovensko vstúpilo do Európskej únie pred 18 rokmi.

Oslavy vstupu do Európskej únie v Bratislave, 1. mája 2004. (Zdroj: ARCHÍV TASR)

BRATISLAVA. Slovenská republika si dnes pripomína výročie vstupu do Európskej únie. Slovensko vstúpilo do Únie 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vníma vstup do Únie ako obrovský krok a najmä úspešný a prínosný pre Slovensko. Vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že práve v časoch vojny v susednej krajine sa ukazuje, aké je dôležité, že je Slovensko súčasťou európskeho spoločenstva.

„Náš vstup do Európskej únie nebol jednoduchý proces a splniť všetky kritériá po predchádzajúcich rokoch vlády Vladimíra Mečiara, ktoré boli veľkým odklonom od demokracie, nebolo jednoduché. Európa nám vtedy podala pomocnú ruku, dala zrýchlenú cestu a pomohla dobehnúť zameškané, aby sme mohli vstúpiť do Európskej únie,“ napísala Kolíková.

Predseda vlády Eduard Heger skonštatoval, že dnes plynie osemnásty rok, čo si Slováci užívajú výhody členstva v Únii. Zdôraznil, že drvivá väčšina verejných domácich investícií pochádza z eurofondov a rovnako aj ochrana ľudských a politických práv je na úrovni vyspelého civilizovaného sveta.

„Môžeme voľne cestovať po Európe, pracovať, podnikať i študovať v členských štátoch únie a rovnako vytvárať medzinárodné vedecké tímy,“ vymenoval.

Výdobytky členstva v Únii dal premiér do kontrastu so situáciou na Ukrajine. „Jej európsku perspektívu, za ktorú sa postavila drvivá väčšina občanov, sa pokúša zničiť ruská armáda pod vedením prezidenta Putina. O svoju slobodu a nezávislosť sa tak strachujú už aj Moldavci a Gruzínci, ktorí by tiež svoje krajiny radi videli v Európskej únii,“ doplnil Heger.

Premiér ľudí vyzvali, aby boli hrdí na členstvo v Únii. „Európska únia je náš životný priestor. Je to naša rozšírená vlasť,“ uzavrel.