Prieskum: Slováci nechcú, aby sme sa odpojili od ruského plynu a ropy

Nesúhlasia ani s postupným odpájaním sa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Až 62 percent Slovákov nesúhlasí s tým, aby sme sa odpojili od ruského plynu a ropy, ak by za to mali zaplatiť vyššími cenami energií.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre reláciu Na telo televízie Markíza pripravila agentúra Focus.

Spomedzi tých, ktorí súhlasia s odpojením od ruského plynu a ropy, schvaľuje okamžité odpojenie len 7 percent opýtaných. Ďalších 25 percent by schvaľovalo postupné odpájanie v horizonte niekoľkých rokov, čo je v skutočnosti aj najrealistickejší scenár, ktorý na nás čaká.

https://videoarchiv.markiza.sk/embed/248ff874-189f-4f5c-b83a-c2bd3e85d16d/8ef99e51-1362-4d19-a7c3-fe913fd8fd75

Odpojenie od ruských energií podporujú najmä voliči koalície

Oficiálny plán Európskej komisie hovorí o ukončení odberu plynu z Ruska do roku 2027, ropy neskôr. Minister hospodárstva Richard Sulík však pripúšťa, že by to mohlo byť aj skôr.

Premiér Eduard Heger nedávno vyhlásil, že by bolo veľkým úspechom, ak by sa to podarilo už do konca budúceho roka.

Najviac podporovateľov okamžitého či postupného odrezania sa od ruských dodávok energetických surovín je medzi voličmi OĽaNO (61 percent) a Progresívneho Slovenska (60 percent).

Aj väčšina voličov SaS (54 percent), pod ktorú patrí rezort hospodárstva, tento krok podporuje. Samotný Sulík je v tejto téme vo verejných vyhláseniach opatrnejší, za čo si od niektorých vyslúžil kritiku. Opakovane hovorí, že okamžité odpojenie sa od ruského plynu by položilo slovenský priemysel.

Okamžité odpojenie najviac podporujú voliči progresívcov (26 percent).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovensko bez ruského plynu vydrží do jesene, tvrdí Sulík. Aké máme možnosti? Čítajte

Počkáme, čo urobia druhí

Väčšina voličov ďalšej koaličnej strany Sme rodina už s odpojením sa od ruského plynu a ropy nesúhlasí (55 percent), a to ani s postupným.

Ešte väčší odpor k tomuto kroku je medzi voličmi Hlasu (69 percent), Smeru (81 percent) a Republiky (93 percent).

Postoj väčšiny Slovákov je paradoxne tvrdší než postoj opozičných lídrov.

Napríklad predseda Smeru Robert Fico odmieta okamžité zastavenie dodávok ruského plynu a ropy, no pripúšťa, že musíme naďalej pokračovať v diverzifikácii „Je to otázka času, nedá sa to urobiť zo dňa na deň,“ povedal v piatok na tlačovej konferencii.

Slovensku momentálne hrozí, že mu Rusko zastaví plyn, ak nezačne platiť v rubľoch. Gazprom už zastavil z toho istého dôvodu dodávky Poľsku a Bulharsku.

Slovensko má najbližšie za plyn platiť 20. mája. Sme tým jedna z posledných krajín v Európe, ktorá bude uhrádzať svoje záväzky za apríl, preto môžeme vyčkávať na to, čo urobia iné krajiny a či dôjde k nejakému koordinovanému postupu v EÚ. To je aj momentálnou stratégiou ministerstva hospodárstva.

Sulík tvrdí, že ruská banka otvorila Slovensku účet v rubľoch, ale zatiaľ nie je aktivovaný, pretože vedenie SPP s otvorením účtu nesúhlasilo.

Momentálne sú zásobníky plynu naplnené na 22 percent, čo by nám malo stačiť minimálne do jesene. Najpravdepodobnejšou krátkodobou alternatívou je dovoz skvapalneného plynu.

Vojna na Ukrajine