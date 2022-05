Dobré ráno: Poslanci nemajú čo rozhodovať, či je Fico vinný

Čo je úlohou parlamentnej poistky.

Pôjde alebo nepôjde Robert Fico do väzby?

Rozhodnúť o tom musí súd, no ešte predtým ho na stíhanie musí vydať parlament. A tak v parlamente môžeme sledovať politické divadlo, čo je len slušný spôsob, ako opísať to, čo sa tam naozaj odohráva.

Ale prečo vlastne o vydávaní poslancov do väzby rozhodujú iní poslanci, ako a prečo tento nápad vznikol a či má zmysel?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: NRSR, Smer, TASR

Krátky prehľad správ

Advokát Marek Para ide do väzby. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd, dôvodom je, že podľa súdu by Para na slobode ovplyvňoval trestné konanie alebo svedkov a zasahoval do vyšetrovania.

Európska komisia by mohla vynechať Maďarsko a Slovensko z pripravovaného embarga na nákup ruskej ropy, obe krajiny sú od jej dovozu silno závislé. Tvrdia to Reuters a Politico, ktoré sa odvolávajú na svoje diplomatické zdroje. Nové kolo sankcií voči Rusku by malo zahŕňať aj postupný zákaz ruskej ropy: a to do konca tohto roku. Slovensko a Maďarsko by mohli dostať dlhšie prechodné obdobie alebo výnimku.

Penta príde o časť svojich nehnuteľností, v Bratislave o časť projektu Sky park aj o Digital Park, v ktorom skupina sídli. Takto sa chce totiž vysporiadať so svojim bývalým partnerom, Jozefom Oravkinom, ktorý sa stane majiteľom budov. Penta odmietla zverejniť, akú hodnotu má celá táto transakcia.

Fínsko sa rozhodne požiadať o členstvo v NATO, žiadosť o vstup do Severoatlantickej aliancie pošle 12. mája. Fínsky prezident najprv oficiálne oznámi svoj súhlas so vstupom do NATO, po ktorom parlamentné frakcie podporia tento postoj. Rozhodnutie vstúpiť do NATO následne prezident potvrdí na stretnutí s kľúčovými ministrami vlády.

Ukrajina priznala, že pilot nazývaný Duch Kyjeva je mýtus. Príbehy o odvážnom leteckom ese, ktoré malo zostreliť viaceré ruské stíhačky, začali vznikať už krátko po vpáde Ruska na Ukrajinu. Ukázalo sa však, že niektoré videá v skutočnosti pochádzajú z počítačovej hry DCS.

Odporúčanie

Pred pár týždňami som na tomto mieste odporúčal Predohru, akýsi nultý diel série Sandman. A keď už som bol pri tom, tak som Gaimanovho pána snov začal znovu čítať: mojím dnešným odporúčaním je tak táto kultová komiksová séria, nepochybne jeden z najlepších (nielen) komiksových príbehov všetkých čias. Ak ste toto kľúčové dielo modernej kultúry ešte nevideli, určite po ňom siahnite.

