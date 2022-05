Paru poslali do väzby. Okrem Threemy vidia dôkaz aj v záznamoch z chaty

Vo väzbe bude, aby neovplyvňoval.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/UT4i3xpNcFA

BRATISLAVA. Bolo na ňom vidno, že ráta so všetkým. Keď minulý víkend rozhodoval špecializovaný súd o väzbe pre advokáta Mareka Paru, do Pezinka prišiel v mikine, so šiltovkou na hlave a nabalenou papierovou taškou. Napokon ho nechali na slobode.

O to viac prekvapilo pondelkové rozhodnutie o sťažnosti prokuratúry, že Para predsa len do väzby pôjde. Advokáta rozhodnutie zastihlo bez batožiny, tentoraz prišiel aj formálnejšie oblečený - v tmavých rifliach a saku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Nemôžem sa vyjadrovať,“ boli jediné Parove slová k novinárom, keď ho policajti v putách vyvádzali z pojednávacej miestnosti. Brali ho do Justičného paláca v Bratislave, kde zrejme strávi najbližšie týždne.

„Rozhodnutie považujem za nezákonné, podáme ústavnú sťažnosť,“ ohlásil Parov advokát Michal Mandzák.