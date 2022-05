Žilinkove uvoľnené kolesá a Lipšic blokovaný v garáži. Osem momentov z pojednávania

Hovorili svedkovia, ktorým podľa polície hrozila smrť.

BRATISLAVA. Troch dnešných elitných prokurátorov mali na základe objednávky Mariana Kočnera zlikvidovať pôvodne ešte skôr než novinára Jána Kuciaka, tvrdí obžaloba.

Spojené pojednávanie v kauzách Kuciak a prokurátori v utorok pokračovalo druhým dňom.

Pred súdom sa postupne vystriedali Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Peter Šufliarsky. Všetci sa v minulosti dostali do rôznych sporov s dnes odsúdeným podnikateľom Kočnerom, prípadne ho ohrozovali vyšetrovaním jeho káuz.

Ani jeden z nich v roku 2017, keď sa podľa polície zrejme chystali ich vraždy, však nič nezvyčajné neregistroval.

„V tomto období som si ja osobne nikdy nevšimol nič mimoriadne, čo by sa týkalo mojej osoby alebo mojej rodiny. Mám na mysli to, že by ma niekto sledoval, chodil za mnou alebo podobné aktivity,“ opísal na súde generálny prokurátor Maroš Žilinka.

S podobným stanoviskom prišli aj dnešný špeciálny prokurátor Lipšic aprokurátor Šufliarsky. Všetci traja vypovedali pred súdom v tejto kauze prvý raz, keďže kauzu Kuciak pôvodne riešili súdy osobitne, teda bez objednávky ich vrážd.

Denník SME vybral osem najzaujímavejších momentov, ktoré ukázalo utorkové pojednávanie.

1. Kočnera prvýkrát neobhajoval Para