Dobré ráno: Povinné kastrácie trans osôb sú minulosťou, OĽaNO ich chce znovu zaviesť

V hre je aj odvolávanie ministra zdravotníctva.

https://anchor.fm/dobrerano/embed/episodes/Zborsk-chce-obnovi-povinn-kastrcie-pre-transrodov-osoby-4--5--2022-e1i1504/a-a7s2skl

Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie, ktoré zjednodušuje transrodovým ľuďom život, no v OĽaNO vznikla silná vlna odporu.

Vyše 20 poslancov a poslankýň na čele s Annou Záborskou sa voči zmene ohradilo, žiadajú odbornú diskusiu a vyhrážajú sa odvolaním Vladimíra Lengvarského.

Volajú po opätovnom zavedení kastrácie a sterilizácie pre ľudí, ktorí chcú zmeniť pohlavie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo majú s novým usmernením problém a čo na to odborníci, ktorí pripravovali túto zmenu roky?

Jana Maťková sa pýtala Michaely Žurekovej z reporterského tímu denníka SME.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Včera pokračovalo pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a tiež v prípade plánovanej vraždy prokurátorov. Vypovedali pred súdom prokurátori Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Peter Šufliarsky. Hovorili o tom, kedy sa dozvedeli o svojom sledovaní, prípadne, kedy sa s Kočnerom stretli osobne.

Špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste Súd uznal expolicajtov za vinných zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné s tým spojené korupčné trestné činy.

Ministerstvo dopravy a výstavby spúšťa prvú výzvu z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy za 36,5 milióna eur z celkového balíka 105 miliónov eur. Výzva z plánu obnovy je podľa ministra určená najmä pre väčšie obce a mestá.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o odvetných ekonomických sankciách v reakcii na kroky niektorých štátov a medzinárodných organizácií. Rusko zakáže vývoz produktov a surovín subjektom a osobám, ktoré v tejto chvíli nešpecifikovalo.

Na čele rebríčka slobody médií sa už šiesty rok po sebe ocitlo Nórsko. Renking tradične zostavuje mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc. Ako uvádza jej oficiálna webstránka, okrem Nórska sú na tom veľmi dobre i ďalšie škandinávske štáty - druhé Dánsko a tretie Švédsko. Slovensku patrí 27. post.

Odporúčanie

We Own The City je nový seriál na HBO Max o korupcii v baltimorskej polícii, ktorá sa na uliciach pasuje s dílermi a ozbrojenými prepadmi. Publikované sú zatiaľ len dve epizódy, ale ak by ste chceli nahliadnuť do baltimorských ulíc viac, odporúčam vám starší seriál The Wire, s výborným hereckým obsadením, hodnovernými charaktermi postáv aj skvelými realistickými zápletkami.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.