Parlament schválil navýšenie počtu vojakov NATO na Slovensku

Zvýši sa aj počet amerických vojakov na 600.

BRATISLAVA. Na Slovensku bude nakoniec pôsobiť do tritisíc vojakov NATO. Icjh počet v rámci takzvanej predsunutej prítomnosti, sa navýšil z 2 100 na 3 000.

Vyplýva to z aktualizácie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky, ktorú odobril parlament.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pôvodný počet 600 príslušníkov Ozbrojených síl Českej republiky sa zvýši na 700 vojakov.

O 500 vojakov viac by malo prísť z Nemecka, celkovo by ich na Slovensku malo pôsobiť 1 200. Zvýši sa aj počet amerických vojakov na 600 a slovinských vojakov na 200. V rámci predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku tiež malo byť 200 vojakov z Holandska a 100 vojakov z Poľska.

„Navýšením celkového počtu príslušníkov vybraných ozbrojených síl sa zvýši efektivita príspevkov daných krajín do mnohonárodnej bojovej skupiny, a tým aj obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľstva.

Spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl doplnia schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR a prispejú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku,“ informoval rezort obrany.