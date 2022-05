Heger by ako poslanec hlasoval za vydanie Fica na väzobné stíhanie

Líder Smeru je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

BRATISLAVA. Ak by premiér Eduard Heger (OĽaNO) sedel v poslaneckej lavici, hlasoval by za vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie. Predseda vlády to napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Poslanci Národnej rady nerozhodujú dnes o vine či nevine Roberta F. Napriek tomu je ich rozhodovanie zásadné. A zvlášť tých koaličných. Pretože koaliční poslanci, ktorí sľúbili pred voľbami návrat spravodlivosti, rozhodujú o tom, či opäť vyhrá pomýlená filozofia bývalých garnitúr, že sú medzi nami rovní a rovnejší. O vine či nevine Roberta F. môže s definitívnou platnosťou rozhodnúť len súd. A len súd môže rozhodnúť aj o tom, či bude trestne stíhaný vo väzbe, alebo na slobode. Aby súd mohol túto otázku posúdiť a spravodlivo rozhodnúť, musí mu dať súhlas Národná rada,“ napísal premiér.

Plénum parlamentu má dnes o 17:00 hlasovať o tom, či bude súhlasiť so žiadosťou generálnej prokuratúry vydať poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Robert Fico a Robert Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.