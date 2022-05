Tom Nicholson: Slovensko je veľmi hrubé, veľa ľudí chce odísť

Na Slovensku ani po 30 rokoch neplatí, že k podozrivému politikovi štát postupuje rovnako ako v prípade obyčajného občana, hovorí bývalý novinár Tom Nicholson. Nedávno navštívil Slovensko a v rozhovore pre denník SME hovorí aj o tom, akú negativitu zo Slovákov cítil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ste prišli na Slovensko?



Chcel som vidieť svoje deti a teraz mali prázdniny. Naposledy som ich videl na Vianoce 2021 a predtým v lete 2019 pre pandémiu. Je len náhoda, že práve v týchto dňoch u vás obvinili Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.



Vraj píšete knihu. O čom bude?



Bude to pohľad na posledných dvadsať rokov Slovenska. Ako sa to celé začalo v 90. rokoch a kde sme teraz. Pre mňa už nemá veľmi zmysel písať knihu, ktorá bude sumárom jednotlivých káuz. Každý, kto po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej chcel vidieť, ako Slovensko reálne funguje, už to vidí. Vy to dnes poznáte oveľa lepšie, než ja môžem napísať.



Ako hodnotíte hlasovanie v parlamente, v ktorom poslanci neumožnili súdu rozhodnúť, či by mal byť Fico stíhaný väzobne, alebo nie?



Ako doteraz na Slovensku, ani zdôvodnené podozrenie, že sa politik dopustil niečoho nezákonného, nestačí na to, aby sa ním štát zaoberal rovnakým spôsobom, akým by sa zaoberal s obyčajným občanom. Neustále sa kalkuluje a špekuluje s výsledkom, že systém "náš človek" ostáva neporazený. Hlasovanie, žiaľ, ukazuje aj to, že na Slovensku nie je prevaha ľudí na strane právneho štátu.



Vedeli by ste si v minulosti predstaviť, že Kaliňák bude v putách mávať novinárom a o niekoľko hodín ho pošlú do väzby?



Nie, na Slovensku nebol zvyk stíhať policajtov. Hovoril som kedysi s policajtom Pavlom Milanom, ktorý vyšetroval dépéháčkarskú kauzu, kde bol Robert Kaliňák medzi podozrivými. Už vtedy mi bolo jasné, čo je Kaliňák zač. Môj pocit z tých rokov 2012 až 2016 bol, že proti politikovi Smeru nie je šanca uspieť. Každý si tam strážil chrbát a novinárom sa vyhrážali žalobami, ak na niečo upozornili.



Marián Leško v roku 2016 ku kauze Ladislava Bašternáka povedal, že ak to Kaliňák ustojí, ustál by aj vraždu v priamom prenose. A on Bašternáka naozaj ustál. Videli ste to podobne?



Áno, ľudia mu odpustili čokoľvek, ale to vidíme aj v Spojených štátoch v prípade Donalda Trumpa. Napriek tomu, čo všetko spáchal, sa mu stále jeho kumpáni z Republikánskej strany snažia pomôcť dostať sa znovu do kresla prezidenta. Dokonca mu navrhovali pred koncom v úrade zaviesť stanné právo, aby ho nemohol vystriedať Joe Biden.

V určitej časti politického spektra sú ľudia svojim lídrom ochotní prepáčiť čokoľvek, ak majú pocit, že toto sú naši ľudia, prípadne, že sami z toho budú profitovať. A videli sme to aj pred nástupom Smeru. V roku 1998 po všetkých tých kauzách malo HZDS 27 percent a vyhralo voľby, hoci Vladimír Mečiar nakoniec vládu nezostavil. Nerozumel som vtedy, ako je to možné.



Môžu podľa vás Ficovi po obvinení klesnúť preferencie?



Nemyslím si to.