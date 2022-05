Kolíková: Predstavitelia koalície svojimi výrokmi podkopávajú základy nášho štátu

Výroky Kollára podľa nej nepomáhajú.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec. Rozhovor vznikol ešte pred hlasovaním parlamentu o vydaní Roberta Fica pred súd, ktorý by rozhodol o jeho väzbe.

Ministerke spravodlivosti MÁRII KOLÍKOVEJ (SaS) parlament schválil súdnu mapu, hoci v dosť okresanej podobe. Napriek tomu hovorí o úspechu. Podarilo sa jej presadiť hlavnú filozofiu väčších obvodov pre súdy. Okrem súdnej mapy hovorí o obvinení Roberta Fica či o tom, ako to poslanci nechápu.

Mária Kolíková je ministerkou spravodlivosti, do funkcie nastúpila v roku 2020,

v súčasnosti je členkou ministerského klubu SaS, v parlamentných voľbách kandidovala za stranu Za ľudí,

na ministerstve spravodlivosti pôsobila ako štátna tajomníčka v rokoch 2010 - 2012 a 2016 - 2018 pod ministerkou Luciou Žitňanskou (Most-Híd),

vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Má imunita poslanca proti väzobnému stíhaniu význam? Prečo by mal byť k poslancom iný prístup ako k ostatným obvineným? Neukazuje život, že súdy fungujú a žiadna masívna hrozba väzobného stíhania poslancom nehrozí? Napríklad ministri nemajú takúto imunitu. Aj tak musí rozhodnúť súd, či obvineného berie do väzby, alebo nie, takže prečo by mal mať poslanec takúto výhodu?

Javí sa mi, že tá poistka je dobrá. Nemyslím si, že by poslanci boli nadľuďmi, práve naopak. Zákon má pre nich platiť úplne rovnako. Takže to vôbec nevidím tak, že máme mať k nim iný prístup. Parlament má posudzovať, či tam je nejaký politický revanš, alebo nie.

Toto je jediné, nad čím majú uvažovať poslanci, a toto je jediný priestor, ktorý tu má opozícia a ktorý tu má poslanec Fico ako obvinený. Ten maximálne využíva, ale aj tento priestor tu je, je legitímny, nech sa páči.

Ako si vysvetľujete, že aj niektorí koaliční poslanci hovoria, že rozhodujú o vine alebo nevine a o tom, či to je slabé, alebo dobré obvinenie? Akoby nepochopili, o čom parlament rozhoduje, lebo o tom, či ide do väzobného stíhania, rozhoduje súd a o vine takisto. Mnohí z nich rozprávajú, že obvinenie je slabé a hodnotia to, pričom to vôbec nie je ich úloha. Sú vôbec poslanci kompetentní o tom rozhodovať?