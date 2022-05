SaS hovorí o popretí hodnôt koalície, Matovič o prospechárskej kampani

Budúcnosť koalície je podľa SaS v rukách premiéra.

BRATISLAVA. Budúcnosť vládnej koalície je v rukách premiéra Eduarda Hegera zo strany OĽANO, ten by nemal ostať ticho.

Vyhlásila to strana SaS v reakcii na hlasovanie o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním poslanca a šéfa Smeru Roberta Fica do väzby.

Zmysel a hodnoty koalície

"Napriek tomu, že Igor Matovič z OĽANO sa snaží hovoriť o SaS ako o tej, ktorá rozbíja vládu, je to práve hlasovanie dvoch poslankýň OĽANO a celého klubu Sme rodina, ktorí popreli jej zmysel a hodnoty," uviedla strana SaS v stanovisku.

Plénum Národnej rady neodsúhlasilo žiadosť prokuratúry o vydanie Fica do väzby. Za bolo 74 poslancov, proti 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.

Za vydanie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS a Za ľudí, ako aj väčšina poslancov OĽANO.

Zdržali sa poslanci Sme rodina. Zdržala sa i Katarína Hatráková a Romana Tabák nehlasovala, následne obe vylúčili z klubu OĽANO.

Proti vydaniu Fica hlasovali členovia klubu Smer i nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.

Matovič vidí zlyhanie

Minister financií Igor Matovič si myslí, že strana OĽANO včera zakopla. Dve poslankyne sa podľa jeho slov rozhodli chrániť nenáležité výhody poslancov. "Prosím o odpustenie a pochopenie, že zlyhali jednotlivci, nie hnutie, ktoré jediné v boji s korupciou dosiaľ nikdy neuhlo," napísal na sociálnej sieti Matovič.

Strana SaS však podľa neho vedie proti OĽANO prospechársku kampaň. Zlyhanie pri hlasovaní vraj nechráni Fica pred pokračovaním vyšetrovania.

Je podľa neho smutnosmiešne, keď im to vyčíta strana a jej predseda, ktorí "len kvôli svojmu egu povalili Radičovej vládu a vybavili 8 rokov vlády smeráckej mafie so všetkými tragickými následkami," dodal.

Sme rodina zvážila okolnosti

V prípade odchodu SaS z koalície by nastali predčasné voľby, pretože menšinová vláda nemá zmysel. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Rovnako ako Matovič hovorí, že SaS hrozí odchodom z koalície, ak na vládu príde avizovaná pomoc rodinám a protiinflačné opatrenia.

Pčolinský nevidí zmysel takej koalície, ktorá by sa nevedela dohodnúť na pomoci ľuďom v situácii, keď rastú ceny energií i potravín. Dôvodom na rozpad koalície nemôže byť podľa neho hlasovanie o Ficovi.

Ani bez SaS ani Sme rodina by podľa neho koalícia nevedela fungovať, pretože počty nepustia. Tvrdí, že SaS to myslí vážne s prípadným odchodom z koalície, ak by prešli avizované opatrenia. SaS podľa neho v tomto prípade nemôže uplatniť právo veta.

Klub Sme rodina sa podľa Pčolinského pri hlasovaní o vydaní Fica do väzby zdržal aj preto, lebo v prípade vystupuje líder hnutia Boris Kollár ako poškodený.

Sme rodina sa pri hlasovaní zdržala po zvážení všetkých okolností. "Najmä preto, že v tomto prípade bol minimálne náš predseda v uznesení uvedený ako poškodený spolu s Igorom Matovičom a Andrejom Kiskom. Nemáme žiadne ilúzie o tom, ako tento štát fungoval posledných 12 rokov, ale nechceme sa zapojiť do nejakých hier alebo do rôznych konšpirácií," povedal novinárom.

Dodal, že Fico je naďalej obvinený a má skončiť pred súdom.

Pčolinský: Nie je to na väzobné stíhanie

Obvinenie v prípade vyzradenia daňového tajomstva je relevantné, ale nie je to podľa Pčolinského na väzobné stíhanie. Dodal, že sa rozprával s odborníkmi, ktorí skonštatovali, že obvinenia Fica týkajúce sa zosnovania zločineckej skupiny sú z právneho hľadiska "veľmi slabé".

Pčolinský odmietol, že ich postoj bol taktikou vzhľadom na to, že obvinený je aj poslanec Sme rodina Martin Borguľa. Tvrdí, že na Borguľu nemôže prísť návrh na väzobné stíhanie, keďže všetky výsluchy sa už urobili, a preto by už nemal koho ovplyvniť.

Poslankyne Katarína Hatráková a Romana Tabák, ktoré za svoj postoj pri hlasovaní o Ficovi vylúčili z klubu OĽANO, nedostali ponuku na vstup do klubu Sme rodina. "V tejto chvíli je to úplne bezpredmetné," reagoval Pčolinský, no dodal, že do budúcna nikto nič nevylučuje.