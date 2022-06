Detský psychiater Pöthe: Facky nemajú miesto v žiadnom liečebnom procese

Porušovanie práv detí v detských psychiatrických zariadeniach ho neprekvapuje.

Hovorí, že porušovanie práv detí v detských psychiatrických zariadeniach ho neprekvapuje, pretože o ňom pravidelne počúva od svojich detských klientov aj od ich rodičov.

Obmedzený kontakt s rodinou, nevhodné či násilnícke správanie personálu k deťom považuje za niečo, čo s medicínou, psychiatriou ani psychoterapiou nemá nič spoločné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Žiaľ, mnohí sa boja hovoriť verejne, čomu rozumiem. Už dlhodobo upozorňujem, že tieto veci, naopak, psychický stav detí zhoršujú," hovorí český detský psychiater a psychoterapeut PETER PÖTHE.

Denník SME ho oslovil, aby sa vyjadril k niektorým praktikám, ktoré sa objavili v jedinej slovenskej detskej psychiatrickej liečebni Hraň, no nie sú ojedinelé ani v iných zariadeniach. V rozhovore okrem iného vysvetľuje:

V rozhovore okrem iného vysvetľuje: prečo nie je vhodné odopierať dieťaťu kontakt s rodinou

že porucha správania nie je choroba

prečo si myslí, že deťom sa niekedy lieky dávajú zbytočne

kedy dieťaťu stačí psychoterapia a kedy je potrebný pobyt v liečebni

čo sa deje s dieťaťom, keď sa správa agresívne

ako skúsenosť s hospitalizáciou u detí zmení ich pohľad na seba

Je normálne, aby deti s rôznymi diagnózami mali v psychiatrickej liečebni či nemocnici odopieraný kontakt s rodinou?

Väčšinou sa na takéto oddelenia deti dostávajú preto, že majú takzvané poruchy správania. Ich správanie je dezorganizované a rušivé, pretože prežívajú veľký stres, majú úzkosti a depresie. A ony sú za to trestané tak, že nemôžu mať kontakt s rodičmi? To mi pripadá obludné a zároveň kontraproduktívne, pretože úzkosť a depresia sa týmto skôr zvyšujú.

Ak má dieťa kontakt s rodičmi za odmenu, je to podľa mňa na hranici psychického týrania a nemá to nič spoločné s terapeutickým efektom. Ak sa tie deti budú báť, budú prikyvovať a spolupracovať. To nie je terapeutický efekt, ale niečo, čo dosiahneme aj v cirkuse, keď budeme bičovať medvede a ony budú jazdiť na motorke.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bazény a sauny zatienili facky a zákazy. Detská psychiatria v Hrani má kontroverznú povesť Čítajte

Je za určitých okolností opodstatnené, aby dieťa nemalo počas liečby kontakt s rodinou?

Myslím si, že len vtedy, ak ho jeho rodina týra alebo zneužíva. Ale väčšina rodičov takáto nie je, majú o svoje dieťa starosť, práve preto ho do liečebne posielajú. Aj keď s ním majú problém a nezvládajú ho, lebo je napríklad agresívne, traumatizované alebo pod vplyvom psychotických predstáv, tak je pre jeho pocit bezpečia kontakt s blízkym človekom veľmi dôležitý.

Mám osobnú skúsenosť s chlapcom, ktorý má formu autizmu. Na nemenovanom psychiatrickom oddelení mal povolený kontakt s rodičom len na desať minút týždenne a aj ten si musel zaslúžiť na základe bodovacieho systému . Tomu logicky z dôvodu svojej diagnózy ani nemohol rozumieť, ani to splniť, čo bolo zrejme mimo chápania personálu, alebo im na tom jednoducho nezáležalo.

Chlapec nevychádzal s deťmi, tak ho jeden spolupacient napadol. Previezli ho na vyšetrenie do inej nemocnice, kde bol dva dni. To všetko sa dialo bez vedomia rodičov, ktorí sa o tom dozvedeli o niekoľko dní v podstate náhodou.

Strata kontaktu s blízkymi môže byť potenciálne traumatická pre akékoľvek dieťa a rozhodne to k lepšiemu stavu neprispeje.

Čo sa týka Hrane, na jednom oddelení sú zmiešané deti s rôznymi diagnózami, lebo nie je iná možnosť, kam ich umiestniť. Môže to byť problematické?