Ranný brífing: Koalícia sa už obviňuje, ruskí generáli sú ľahký terč

Parlamentom lietajú obvinenia z korupcie, v SaS zvažujú trojkoalíciu bez Sme rodina. O osude vlády sa rozhodne budúci týždeň. Ruskí generáli sa riziku vystavujú sami. Ukrajinci ich už zlikvidovali, aj s pomocou amerických tajných, viac než desať. Ruská armáda dopláca podľa odborníkov na „rigídny hierarchický systém“.

Kým sa v parlamente odohrávalo hlasovanie o Robertovi Ficovi, predseda protikorupčného hnutia OĽaNO Igor Matovič sa venoval prezidentke - označil ju za zákernú ženu a tvrdil, že Slovensko má naviac. Nedokázal však zabezpečiť ani všetky hlasy svojich vlastných poslancov. Je to zatiaľ najväčšia potupa a prehra Igora Matoviča? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

INDEX: Ak si v piatok kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový magazín INDEX. Dozviete sa, ako sa dá bojovať s podrazmi developerov a prečítate si aj, ako sa oligarcha Alexej Beljajev stal jedným z najbohatších ľudí na Slovensku. SME na celý víkend spolu s magazínom stojí len 1,50 eur.

Kto koho podplatil, sporia sa v koalícii o hlasovaní pri Ficovej väzbe. SaS si želá Kollárov odchod

Minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič na tlačovke po hlasovaní o vydaní Fica na väzobné stíhanie. (zdroj: SITA)

Na pozadí hroziacej koaličnej krízy vyvolanej nevydaním Roberta Fica súdu na rozhodnutie o väzobnom stíhaní sa koaliční poslanci bez dôkazov obviňujú z korupcie.

Vládnej väčšine chýbali dva hlasy na to, aby parlament poslal predsedu Smeru pred súd, aby ten rozhodol o jeho väzbe.

Za súhlas na vydanie Fica pred súd nehlasoval celý sedemnásťčlenný poslanecký klub vládneho hnutia Sme rodina a tiež dve poslankyne najväčšej koaličnej strany OĽaNO Katarína Hatráková a Romana Tabák, ktoré už za to vylúčili z poslaneckého klubu.

Časť poslancov SaS aj OĽaNO Hatrákovú obviňuje, že si ju "Fico kúpil". Hatráková zas tvrdí, že sa ju pred hlasovaní snažili korumpovať "ľudia z koalície".

Vzájomné obviňovanie ešte viac prehlbuje vnútorné rozpory koalície spôsobené výsledkom hlasovania o Ficovom väzobnom stíhaní.

V koaličnej strane SaS, kde všetci poslanci vydanie Fica podporili, silnejú názory, aby koalícia pokračovala už len v trojici s OĽaNO a stranou Za ľudí bez Sme rodina. Spochybňujú, že by v spolupráci s Kollárom bolo možné pokračovať v protikorupčnom programe vlády.

Fico ešte môže teoreticky skončiť vo väzbe: Kým je Fico na slobode, polícia môže v rámci vyšetrovania nasadiť aspoň sledovanie. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, prečo Kaliňáka vzali do väzby, ako by teraz mohol Fico mariť vyšetrovanie a či je ešte možné celú situáciu zvrátiť.

Kým je Fico na slobode, polícia môže v rámci vyšetrovania nasadiť aspoň sledovanie. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, prečo Kaliňáka vzali do väzby, ako by teraz mohol Fico mariť vyšetrovanie a či je ešte možné celú situáciu zvrátiť. Stíhajú aj druhého Ficovho advokáta: Ficov švagor Svetozár Chabada ako advokát zastupuje Fica, aj jeho spoluobvineného bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý je zatiaľ vo väzbe. Do minulého roka Chabada šéfoval Okresnej prokuratúre Bratislava II. Dlhodobo nekonal vo viacerých prípadoch, Krajská prokuratúra v Žiline pre SME potvrdila, že už je vo viacerých prípadoch obvinený.

Ficov švagor Svetozár Chabada ako advokát zastupuje Fica, aj jeho spoluobvineného bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý je zatiaľ vo väzbe. Do minulého roka Chabada šéfoval Okresnej prokuratúre Bratislava II. Dlhodobo nekonal vo viacerých prípadoch, Krajská prokuratúra v Žiline pre SME potvrdila, že už je vo viacerých prípadoch obvinený. Sulík sa pýta správne: Ak si je niekto istý, že porušovanie koaličnej zmluvy a hlasovanie proti v profilových kauzách ako Fico, nemocnice, paragraf 363 (a podobne) nebude mať žiadny dôsledok – napríklad stratu troch ministerských kresiel, tak bude hlasovať od buka do buka vždy, keď si zmyslí, že je to politicky bonitnejšie, píše Peter Schutz.

Ak si je niekto istý, že porušovanie koaličnej zmluvy a hlasovanie proti v profilových kauzách ako Fico, nemocnice, paragraf 363 (a podobne) nebude mať žiadny dôsledok – napríklad stratu troch ministerských kresiel, tak bude hlasovať od buka do buka vždy, keď si zmyslí, že je to politicky bonitnejšie, píše Peter Schutz. Kto porazí právny štát: Fico síce okolo seba kope a hromží, ale prielom do radov koalície urobil zmierlivý Pellegriniho argument. Že síce padni, komu padni. Ale zase citlivo, lebo síce chceme ten právny štát, ale nebudeme sa pri tom azda hádať a zatvárať, veď sú tu ľudia, píše Zuzana Kepplová.

Fico síce okolo seba kope a hromží, ale prielom do radov koalície urobil zmierlivý Pellegriniho argument. Že síce padni, komu padni. Ale zase citlivo, lebo síce chceme ten právny štát, ale nebudeme sa pri tom azda hádať a zatvárať, veď sú tu ľudia, píše Zuzana Kepplová. Tabák a Hatrákova za to nemôžu: Tabák a Hatráková sa na kandidátku strany dostali rovnakým nedopatrením, ako strana obsadila toľko parlamentných kresiel. Obe sa v istom momente rozhodli, že práca poslankyne môže byť zaujímavá a fotogenická životná skúsenosť. A tak teraz uštedrili svojmu šéfovi neobyčajnú urážku, lebo hlasovali podľa svojho vedomia, svedomia alebo inej reflexívnej reakcie, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z domova:

Prepad dôveryhodnosti prezidentky: Prezidentka Zuzana Čaputová za posledné tri roky ukázala, že nemá problém skritizovať koaličné aj opozičné strany, tie na ňu zas spoločne útočia. Prieskum AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj ukázal, že po troch rokoch takejto politiky v úrade je s prezidentkou spokojných 55,3 percenta občanov. Prieskum potvrdil prepad dôveryhodnosti, ktorý zaznamenala od konca minulého roka.

Prezidentka Zuzana Čaputová za posledné tri roky ukázala, že nemá problém skritizovať koaličné aj opozičné strany, tie na ňu zas spoločne útočia. Prieskum AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj ukázal, že po troch rokoch takejto politiky v úrade je s prezidentkou spokojných 55,3 percenta občanov. Prieskum potvrdil prepad dôveryhodnosti, ktorý zaznamenala od konca minulého roka. Nové nemocnice za štyri roky: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce nemocnicu na Rázsochách stavať odznova. Hrubú stavbu chce mať do štyroch rokov. Nielen to. Za štyri roky plánuje postaviť aj ďalšie štyri nové a kompletne vybavené menšie nemocnice. Súkromnej firme Penta trvalo sedem rokov, kým postavila nemocnicu na bratislavských Boroch a jej štart aj tak odkladá.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce nemocnicu na Rázsochách stavať odznova. Hrubú stavbu chce mať do štyroch rokov. Nielen to. Za štyri roky plánuje postaviť aj ďalšie štyri nové a kompletne vybavené menšie nemocnice. Súkromnej firme Penta trvalo sedem rokov, kým postavila nemocnicu na bratislavských Boroch a jej štart aj tak odkladá. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 553 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 3 051 testov. V nemocniciach aktuálne leží 544 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny nedostal nikto.

Ukrajinci cielia na ruských generálov, pomáhajú im správy amerických tajných

Prvého ruského generála, smrť ktorého priznal aj Kremeľ, zastrelil ukrajinský ostreľovač. (zdroj: TASR/AP)

Pri cielení na ruských generálov pomáhali Ukrajincom informácie od amerických tajných služieb. Hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová avšak spresnila, že Spojené štáty neposkytovali Ukrajincom spravodajské informácie z frontu „s cieľom zabiť ruských generálov“.

Primárnym cieľom malo byť informovanie Ukrajincov o pohyboch ruských jednotiek na frontoch, aby sa ukrajinskí vojaci mohli chrániť. Americké spravodajské informácie však Ukrajincom poslúžili aj pri zameriavaní ruských vysokých šarží na fronte.

Viacerí vojenskí experti hodnotia prítomnosť najvyšších ruských dôstojníkov priamo na bojisku ako neštandardnú.

„Do istej miery si to vysvetľujem práve nízkou motivovanosťou ruských vojakov, ktorí sú často demoralizovaní a ideálne by ich preto mali viesť až takéto vysoké šarže,“ zhodnotil pre SME vojenský historik Tomáš Řepa.

Z ruských generálov robí pomerne ľahký terč na fronte ich vlastná vojenská taktika.

Prehráme alebo začne tretia svetová. Ako Putinovi pomáhajú propagandisti

Vladimir Solovjov je moderátor a jedna z hlavných tvárí ruskej propagandy. (zdroj: Rossija 1 - printscreen)

Diskusná relácia Večer s Vladimirom Solovjovovom sa stala jedným z najvýraznejších televíznych programov v ruských štátnych médiách – hostia pravidelne diskutujú najmä o vojne na Ukrajine. Hovorí sa aj o jadrových útokoch na Európu, vymazaní Ukrajiny z mapy či eliminácii celého národa.

Solovjovova relácia každý deň oslovuje milióny Rusov často až absurdnými komentármi. V kruhu sa tu stretávajú politológ Dmitrij Jevstafiev, kedysi uznávaný režisér Karen Šachnazarov, šéfredaktorka prokremeľskej televízie RT Margarita Simonianová a ďalší hostia.

Solovjov nie je len obyčajný moderátor, ale aj jeden z najvplyvnejších ľudí v Rusku a človek blízky okruhu priateľov Vladimira Putina. „Spomedzi konglomerátu klamárov najviac vyniká práve Solovjov a ostatní sa od neho snažia držať ďalej,“ opisoval jeho schopnosti v roku 2017 pre nezávislú televíziu Espreso dnes už uväznený opozičný líder a aktivista Alexej Navaľnyj.

Navaľného Fond boja proti korupcii vtedy odhadol, že Solovjov má majetok okolo miliardy rubľov (dnes asi 14 miliónov eur), aj keď raz toľko môže mať na zahraničných účtoch. Solovjov napriek neustálej kritike Západu a Európskej únie vlastní dve vily pri talianskom jazere Como a v minulosti dovolenkoval napríklad aj v New Yorku. Aj z tohto dôvodu bol medzi prvými Rusmi, ktorí sa ocitli na sankčných zoznamoch a ktorých majetky v zahraničí boli rýchlo zmrazené.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruská armáda sa pred blížiacim sa výročím konca druhej svetovej vojny snaží dobyť posledné časti zničeného Mariupoľa, aby v pondelok mohli vyhlásiť kontrolu nad celým mestom. Ukrajina sa obáva najmä intenzívnejšieho bombardovania. Vo viacerých mestách bude preto platiť zákaz vychádzania. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ruská armáda sa pred blížiacim sa výročím konca druhej svetovej vojny snaží dobyť posledné časti zničeného Mariupoľa, aby v pondelok mohli vyhlásiť kontrolu nad celým mestom. Ukrajina sa obáva najmä intenzívnejšieho bombardovania. Vo viacerých mestách bude preto platiť zákaz vychádzania. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ako sa žije za ruskej okupácie: Vovčansk, Velykyj Burluk, Dvurična, Kupjansk sú okresné centrá Charkovskej oblasti a veľmi skoro sa ocitli pod ruskou okupáciou. Celý rozsah problémov, ktorým asi 150-tisíc miestnych obyvateľov čelí, bude známy až nejaký čas po ich oslobodení. Niektoré informácie od priamych účastníkov udalostí však možno získať už teraz.

Vovčansk, Velykyj Burluk, Dvurična, Kupjansk sú okresné centrá Charkovskej oblasti a veľmi skoro sa ocitli pod ruskou okupáciou. Celý rozsah problémov, ktorým asi 150-tisíc miestnych obyvateľov čelí, bude známy až nejaký čas po ich oslobodení. Niektoré informácie od priamych účastníkov udalostí však možno získať už teraz. Fatálna chyba ruských tankov: Ruské tanky, ktorým odlietavajú horné časti, sú jednou zo známok toho, že ruská invázia na Ukrajine nejde podľa plánu. Zábery a fotografie podľa expertov ukazujú, že ruské tanky majú chybu, o ktorej západné armády vedia už desaťročia a hovoria o nej ako o "efekte čertíka v krabičke".

Ruské tanky, ktorým odlietavajú horné časti, sú jednou zo známok toho, že ruská invázia na Ukrajine nejde podľa plánu. Zábery a fotografie podľa expertov ukazujú, že ruské tanky majú chybu, o ktorej západné armády vedia už desaťročia a hovoria o nej ako o "efekte čertíka v krabičke". Miliardy pre Ukrajinu: Na medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorú organizujú spoločne Poľsko a Švédsko, sa vyzbieralo 6,5 miliardy amerických dolárov. Oznámil to poľský premiér Mateusz Morawiecki s dodatkom, že Ukrajina potrebuje každý deň 12 ton humanitárnej pomoci, pričom jej potreby zahraničie v súčasnosti napĺňa iba do jednej štvrtiny.

Na medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorú organizujú spoločne Poľsko a Švédsko, sa vyzbieralo 6,5 miliardy amerických dolárov. Oznámil to poľský premiér Mateusz Morawiecki s dodatkom, že Ukrajina potrebuje každý deň 12 ton humanitárnej pomoci, pričom jej potreby zahraničie v súčasnosti napĺňa iba do jednej štvrtiny. Podľa Lukašenka sa vojna vlečie: Bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko bránil v interview pre tlačovú agentúru AP inváziu Ruska na Ukrajine a povedal, že robí "všetko", aby túto vojnu zastavil. Pripustil, že nečakal, že "operácia" Ruska na Ukrajine sa bude naťahovať tak dlho.

Bieloruský autoritársky prezident Alexandr Lukašenko bránil v interview pre tlačovú agentúru AP inváziu Ruska na Ukrajine a povedal, že robí "všetko", aby túto vojnu zastavil. Pripustil, že nečakal, že "operácia" Ruska na Ukrajine sa bude naťahovať tak dlho. Boje o Azovstaľ: Rusko porušilo prímerie, ktoré prisľúbilo v oceliarni Azovstaľ v Mariupoli, uviedol ukrajinský veliteľ a prosil o pomoc pre "umierajúcich" vojakov a evakuáciu civilistov. Kremeľ poprel správy, že vtrhol do oceliarní a odmietol aj tvrdenia, že ruské jednotky úspešne prenikli do závodu.

Rusko porušilo prímerie, ktoré prisľúbilo v oceliarni Azovstaľ v Mariupoli, uviedol ukrajinský veliteľ a prosil o pomoc pre "umierajúcich" vojakov a evakuáciu civilistov. Kremeľ poprel správy, že vtrhol do oceliarní a odmietol aj tvrdenia, že ruské jednotky úspešne prenikli do závodu. Elektrárni došlo uhlie: Kvôli bojom sa zastavila prevádzka v jednej z najväčších tepelných elektrární na Ukrajine. V Záporožskej elektrárni došlo uhlie a kvôli ruskej blokáde Enerhodaru a zničenej infraštruktúre v okolí ho nemožno na miesto dopraviť.

Zo zahraničných webov:

Prevádzkoval hotel, dnes robí kuchára a hovorí o finančnom šoku

Alegro sa dnes prezentuje ako penzión pre nízkonákladové pobyty. (zdroj: Penzión Alegro)

Marec 2020 je modelovým príkladom ekonomického šoku. Európu ochromila pandémia nového koronavírusu, ekonomika sa zo dňa na deň zastavila. Podnikatelia sa dostali do situácie, na ktorú nemohli byť pripravení.

Časť z nich bojovala a čakala. Ďalší si povedali, že takto to ďalej nepôjde. Do druhej skupiny patril aj Juraj Šumichrast, konateľ spoločnosti Amon Hotel Service. Prevádzkovateľ dvoch hotelov sa v apríli 2020 rozhodol, že svoju spoločnosť pošle do konkurzu. Dôvodom bol prepad tržieb na nulu.

Výpovede 35 zamestnancom vtedy ešte nedával, nádejal sa, že dostane štátnu pomoc vo forme príspevku na mzdy. Situáciu mu komplikovalo, že hotely nevlastnil, ale si ich len prenajímal.

Za kľúčový zlom v podnikaní považuje Šumichrast to, že štát mu počas pandémie nepodal pomocnú ruku. Píše smutný biznis príbeh, na ktorý sa dá pozerať z dvoch strán. Aj ľudský, aj ekonomický rozmer je plný kontrastov.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovnaft ťaží z ruskej ropy: Na spracovanie inej ako ruskej ropy by musel slovnaft investovať milióny eur do prestavby technológií. Čiastočne už experimentuje aj so spracovaním inej ako ruskej ropy, ale jej objem je na úrovni okolo piatich percent. Koľko bude investícia do odpojenia od ruskej ropy stáť a prečo minister hospodárstva Richard Sulík tak bráni maďarskú skupinu Mol?

Na spracovanie inej ako ruskej ropy by musel slovnaft investovať milióny eur do prestavby technológií. Čiastočne už experimentuje aj so spracovaním inej ako ruskej ropy, ale jej objem je na úrovni okolo piatich percent. Koľko bude investícia do odpojenia od ruskej ropy stáť a prečo minister hospodárstva Richard Sulík tak bráni maďarskú skupinu Mol? Zornicu rieši polícia: Bánovský výrobca košieľ a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. O problémoch spoločnosti Zornica Banko Fashion informoval INDEX už v januári s tým, že má firma finančné problémy a hrozí jej, že príde o časť svojich nehnuteľností. Zamestnankyne nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia.

Bánovský výrobca košieľ a počas pandémie i dodávateľ rúšok pre štát skončil v konkurze. O problémoch spoločnosti Zornica Banko Fashion informoval INDEX už v januári s tým, že má firma finančné problémy a hrozí jej, že príde o časť svojich nehnuteľností. Zamestnankyne nedostali od augusta minulého roka výplaty, situáciou sa zaoberajú inšpektorát práce i polícia. Mesto vzalo energetiku do vlastných rúk: Mesto Litoměřice na severe Česka sa cestou obnoviteľných zdrojov a udržateľnosti vybralo už pred dvoma dekádami. Stavilo na potenciál geotermálnej a solárnej energie. V súčasnosti s pomocou eurofondov realizujú projekt, vďaka ktorému by o pár rokov mali elektrinou a teplom z geotermálneho vrtu a zo solárnej elektrárne zásobovať celé mesto.

Real Madrid predviedol nevídaný obrat. Čo stojí za jeho úspechom?

Zápas proti City otočil dvoma gólmi v absolútnom závere náhradník Rodrygo. (zdroj: TASR/AP)

Situácia Madridu nemá žiadnu logiku. Z bežných futbalových parametrov sa to nedá pochopiť. Vysvetlenie presahuje rámec racionálneho chápania. Nie je to šport. Je to kúzlo. Alebo čarodejníctvo. Alebo šťastie. Alebo možno aj vytrvalosť. Viera.

To, čo Madrid robí v Lige majstrov, nemá nič spoločné s talentom. Je to jednoducho nepochopiteľná schopnosť prekonať aj tie najnepriaznivejšie situácie. Asi takto to vidí reportér Lluís Mascaró z periodika Sport. Ide pritom o katalánsky denník, ktorý drukuje Barcelone a Real príliš nemusí.

Real Madrid v odvete semifinále Ligy majstrov zdolal Manchester City po predĺžení 3:1. Napriek tomu, že ešte v poslednej minúte prehrával 0:1 a k tomu mal hendikep z prvého zápasu 3:4. Zahrá si tak 28. mája vo finále proti Liverpool FC.

Čo je za úspechom Realu? Prečo postúpil do finále? V čom je veľké čaro trénera Carla Ancelottiho? Redakcia Sportnet vybrala sedem dôvodov.

Dom Jána a Martiny zbúrajú. Naklonená záhrada vyjadrí obrat v spoločnosti

Víťazný návrh Pamätníka Slobody slova. (zdroj: TTSK)

Pred štyrmi rokmi všetci spoznali dom v obci Veľká Mača. Prišli tam o život novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Zavraždili ich.

To miesto násilia sa mnohým vrylo do pamäti. Malo by sa však premeniť. Ich najbližší si priali, aby všetky objekty na pozemku zbúrali. Stane sa tak v najbližších týždňoch. A na tomto miesta vznikne záhrada.

Bude pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň bude miestom pokoja a života. A naznačí aj to, ako udalosť vykoľajila slovenskú spoločnosť. Bude to totiž naklonená záhrada.

Takú podobu má mať Pamätník slobody slova. Vzišiel z výtvarno-architektonickej súťaže a autormi víťazného návrhu sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček.

V krátkosti z kultúry:

Pravdivý záznam z paliatívneho oddelenia: V úvodných titulkoch filmov sa niekedy uvádza, že akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná. V prípade dokumentárneho film Jednotka intenzívneho života, ktorý vznikol na paliatívnom oddelení pražskej nemocnice, je to naopak. Režisérka Adéla Komrzý mohla do titulkov pokojne napísať: Ani jeden z tých, koho v tomto filme uvidíte, už nežije.

V úvodných titulkoch filmov sa niekedy uvádza, že akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná. V prípade dokumentárneho film Jednotka intenzívneho života, ktorý vznikol na paliatívnom oddelení pražskej nemocnice, je to naopak. Režisérka Adéla Komrzý mohla do titulkov pokojne napísať: Ani jeden z tých, koho v tomto filme uvidíte, už nežije. Autorskí režiséri nestrácajú na aktuálnosti: Obdivuje autorských režisérov, ktorí otvárajú nové pohľady, hodnoty, morálne postoje a nemenia ich s každou sezónou. Režisér Jaro Vojtek, čerstvo ocenený Slnkom v sieti za dokument Raj na Zemi, sa chystá nakrúcať druhý hraný film.

Obdivuje autorských režisérov, ktorí otvárajú nové pohľady, hodnoty, morálne postoje a nemenia ich s každou sezónou. Režisér Jaro Vojtek, čerstvo ocenený Slnkom v sieti za dokument Raj na Zemi, sa chystá nakrúcať druhý hraný film. Garrel sa bojí terorizmu detí: Ako herec má Louis Garrel absolútnu istotu. Patrí medzi svetovú špičku a vie to. No ako režisér ešte stále pozná trému a stres a tomu trochu prepadol, aj keď mala v Cannes premiéru jeho komédia o klimatickej kríze Krížová výprava. V rozhovore pre SME začal opisovať aj situácie z budúcnosti, pri ktorých vraj bude lepšie rovno si streliť guľku do hlavy.

Rozhovory

Rozhovory ZKH: Lucia Žitňanská. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ešte stále je za to, aby sa zmenil zákon a parlament odvolal Maroša Žilinku? Ako sa pozerá na to, že história jej dala s Monikou Jankovskou za pravdu? Kam nás posunie súdna mapa? A kam sa uberá politická kultúra na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou.

Podcasty SME

Ľudskosť: Pri nehode jej zomrel manžel a syn. Pomohla jej terapia zameraná na traumy

Pri nehode jej zomrel manžel a syn. Pomohla jej terapia zameraná na traumy Index: Energie chápu inak ako bežné obce. Dnes sú s obnoviteľnými zdrojmi popredu

Karikatúra

O lano. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kuracie špízy s kokosovo-arašidovou omáčkou. (zdroj: Isifa)

S mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické. Ponúkame vám desať variácií na špízy.

Voľný čas

