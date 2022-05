Žitňanská: V politickej kultúre sa posúvame k agresivite a veľkej polarizácii

Sudca by nemal mať k samotnej veci alebo osobám vzťah, hovorí.

„Profesionálne sa venujem obchodnému právu, ale napriek tomu nemôžem nevnímať, že Ústavný súd sa v novom zložení trošku inak pozerá na niektoré väzobné dôvody a na dĺžku trvania väzby, “ hovorí bývala ministerka spravodlivosti LUCIA ŽITŇANSKÁ.

V rozhovore vysvetľuje, v čom je tento parlament iný, či to, prečo je regionálny rozmer pri súdoch taký silný.

Lucia Žitňanská politička a vysokoškolská pedagogička,

bývalá poslankyňa NR SR,

bývala podpredsedníčka strany MOST - HÍD,

bývala trojnásobná ministerka spravodlivosti.

Niektorí poslanci, keď komentujú, ako hlasovali pri vydaní Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie, hodnotia celé obvinenie, či je v ňom dostatok dôkazov. Pani Hatráková (OĽaNO) hovorila, že Robert Fico nie je obyčajný človek a súd sa jej pýta, čo si o tom myslí. Ako diskutovať s poslancami, ktorí úplne evidentne nerozumejú, čo je ich úloha v danom procese?

Rokovací poriadok spolu s ústavou je jednoznačný. Mandátový a imunitný výbor má preskúmať, či existujú dôvody na nevydanie. Musia sa zaoberať aj tým, či trestné stíhanie neprekračuje rámec poslancovej imunity a nie sú tam indície politického procesu.

Myslím, že poslanci tomu rozumejú, pretože presne týmto smerom ide argumentácia Roberta Fica a tých, čo ho podporujú. Stavia to do polohy, že ide o politický proces a je smutné, že v danej argumentácii sa nachádzajú možno aj niektorí koaliční poslanci.

Má z vášho pohľadu zmysel hovoriť o kolúznej väzbe Roberta Fica, keď dva roky útočil na tlačových konferenciách na všetky inštancie, ktoré budú mať daný proces v nejakom bode na stole?

To musí v konečnom dôsledku posúdiť súd, ktorý bude o tom rozhodovať.

Kde je hranica, keď sudca je už zaujatý po nejakých útokoch? Napríklad sudkyňa Ružena Sabová podala na Roberta Fica žalobu na ochranu osobnosti. Ako hodnotiť, kedy ide o zaujatosť a kedy naozaj len o pokus obvineného namietať sudcu a robiť to naschvál?

Základ je, že sudca by nemal mať k samotnej veci alebo osobám vzťah. Verbalizované útoky by nemali znamenať automaticky vylúčenie. Musí sa brať do úvahy aj objektívny pohľad. Čiže nielen či ide o skutočnú zaujatosť, ale či sa to náhodou tak nejaví.