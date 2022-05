Dobré ráno: Matovič neznáša Lengvarského, možno nebudú nemocnice

Dokážeme minúť peniaze z Plánu obnovy?

Máme miliardu a nemáme nemocnice. Lenže aj keď tú miliardu minieme, stále nemusíme mať tie nemocnice, keďže postaviť by sme ich mali z európskych peňazí do roku 2026 a viacerí odborníci naznačujú, že sa to skrátka nedá stihnúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bude mať Slovensko nové nemocnice a čo sú problémy tohto nápadu?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TA3, TV Markíza

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Zuzana Čaputová nechce nasledovať exprezidenta Andreja Kisku a podľa jej slov sa po konci svojho prezidentského mandátu nechystá viesť politickú stranu. Povedala to pre televíziu Joj s tým, že či bude znovu kandidovať, povie skôr ako v minulosti Kiska. Zatiaľ však o tejto možnosti údajne neuvažuje.

Koaličná strana SaS zrejme nepodporí rodičovský bonus, ak predtým neprejde ústavný zákon o dôchodkoch. Strana trvá na tom, aby sa najskôr urobila skutočná reforma dôchodkového systému, a to v ústave.

Igor Matovič dostal pokutu za nedodržiavanie protipandemických opatrení. Podľa bratislavských regionálnych hygienikov porušil viacero protipandemických opatrení a musí tak zaplatiť 250 eur. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Ukrajina potopila Moskvu aj vďaka informáciám od USA. Naznačuje to televízia CNN, ktorá hovorí o poskytovaní spravodajských informácií. Denník New York Times zase zistil, že práve spravodajské informácie od Američanov mohli viesť k zabitiu viacerých ruských generálov na Ukrajine. USA však zrejme nevedeli, že Ukrajinci na krížnik Moskva zaútočia.

Nemecko napokon dodá Ukrajine ťažké zbrane, mali by to byť samohybné húfnice. V piatok to potvrdila nemecká ministerka obrany. Berlín zároveň Ukrajincov vycvičí, ako tieto delostrelecké zbrane používať. Nemecko pritom už odsúhlasilo dodávku niekoľkých desiatok protilietadlových systémov.

Odporúčanie

Na dnes nemám žiadne špeciálne odporúčanie: alebo možno takéto... spravte si radosť. V týchto čudných časoch potrebuje každý čosi, aby sa nezbláznil, tak si skúste nájsť čas pre sebe a venujte sa čomusi, čo vás napĺňa.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.