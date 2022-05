V prípade vojny by zo Slovenska ušla takmer tretina ľudí, ukázal prieskum

So zbraňou v ruke by vlasť chránilo len 13 percent oslovených.

BRATISLAVA. Ak by došlo k vojenskému napadnutiu Slovenska, odišla by z neho takmer tretina obyvateľov. Skoro polovica Slovákov by v krajine síce ostala, no odmietla by sa aktívne zapojiť do bojov.

Ukázal to prieskum agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Presnejšie čísla ukazujú, že do zahraničia by ušli najmä ženy medzi vo veku 18 až 34 rokov (58 percent).

Z odpovedí respondentov tiež vyplýva, že len 13 percent ľudí by bolo ochotných brániť Slovensko so zbraňou v ruke. Na túto otázku odpovedalo kladne výrazne viac mužov. Ochotu bojovať prejavilo 23 percent oslovených mužov a tri percentá žien.

Väčšie rozdiely sa prejavili aj medzi generáciami. Bojovať je najviac ochotná skupina mužov vo veku 18 až 34 rokov (31 percent). Najmenej kladných odpovedí zas zaznelo v skupine žien vo veku nad 55 rokov (2 percentá).

https://media.cms.markiza.sk/embed/JzgPJCfgNw4?autoplay=any

Skupina tých, ktorí nevedeli odpovedať, ako by reagovali na prípadnú vojnu, má veľkosť siedmich percent.

Prieskum ukázal rozdielne postoje k vojne aj z pohľadu voličov jednotlivých politických strán.

V skupine ľudí, ktorí ostali na Slovensku, no nechceli by sa zapájať do bojova, majú najväčšie zastúpenie voliči Smeru (66 percent) a Hlasu (58 percent).

Naopak, najviac ľudí náchylných pre odchod do zahraničia je medzi voličmi Progresívneho Slovenska (52 percent) a SaS (39 percent), čo môže súvisieť s mladšou voličskou základňou týchto strán.

Z hľadiska ochoty bojovať sú najviac zastúpení voliči Republiky (27 percent) a Progresívneho Slovenska (19 percent).

Vojna na Ukrajine