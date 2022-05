Gröhling: Ak sa odignoruje veto SaS, koalícia si musí povedať, ako ďalej

Smer bude k balíku pomoci navrhovať pozmeňujúce návrhy.

BRATISLAVA. Ak koaliční partneri odignorujú veto SaS pri balíku pomoci, koalícia by si mala sadnúť a povedať, ako ďalej. Vyhlásil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a podpredseda koaličnej strany SaS Branislav Gröhling v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

Opozičná strana Smer bude podľa jej podpredsedu a poslanca Ladislava Kamenického k balíku pomoci navrhovať pozmeňujúce návrhy.

SaS je proti helikoptérovej pomoci

Gröhling povedal, že strana podporuje cielenú pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Sú však proti takzvanej helikoptérovej pomoci pre všetkých.

"Chceli by sme, aby táto pomoc bola vyslovene cielená na najrizikovejšie skupiny," uviedol minister. Zdôraznil tiež, že koaličná zmluva predpokladá rešpektovanie práva veta. Preto ak niektorá koaličná strana nesúhlasí s vládnym návrhom, mali by to ostatní podľa Gröhlinga rešpektovať.

Na otázku, či Smer podporí navrhnutý balík pomoci Kamenický reagoval, že strana plánuje predstaviť pozmeňujúce návrhy. "Aby sa nevylúčili dôchodcovia, aby tam bola oveľa vyššia suma na pomoc," priblížil s tým, že strana preferuje skôr jednorazovú pomoc, ktorá až tak neovplyvňuje ďalšie roky.

Smer o Hatrákovú záujem nemá

V súvislosti so spormi medzi vládnymi stranami po hlasovaní o žiadosti prokuratúry týkajúcej sa súhlasu s vydaním lídra Smeru Roberta Fica do väzby Gröhling reagoval, že zloženie koalície je v rukách premiéra.

Mal by si podľa neho vybrať, akých partnerov tam chce mať. "Môj názor je, že stále mám tendenciu sadnúť si za jeden stôl a baviť sa o tom, ako budeme fungovať ďalej," doplnil minister.

Poslanec Ladislav Kamenický ozrejmil, že Smer nemá záujem osloviť na vstup do strany poslankyňu z klubu OĽANO Katarínu Hatrákovú, ktorá hlasovala proti Ficovmu vydaniu.