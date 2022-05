Bez SaS pomoc proti zdražovaniu nemusí prejsť. Matovič ju chce tlačiť aj za cenu ďalšej krízy

Menšinová vláda nemá podporu OĽaNO.

BRATISLAVA. Najneskôr do piatka bude rozhodnuté, či sa vládna koalícia ocitne v ďalšej kríze. Dovtedy majú koaličná rada, vláda a vzápätí aj parlament narýchlo rozhodnúť o zvýšení daní pre asi stovku veľkých firiem, ktoré tak majú štátu prispieť na sociálne balíčky pomoci pre ľudí zasiahnutých zdražovaním.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koaličná SaS so zvyšovaním daní nesúhlasí natoľko, že chce návrh na koaličnej rade svojím vetom úplne zastaviť. Minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič ako autor návrhu však oznámil, že ho aj bez súhlasu SaS v stredu predloží na rokovanie vlády.

Ak sa tak stane, SaS so svojimi tromi ministrami návrh nedokáže zastaviť. Okrem OĽaNO totiž za návrhom stoja aj strany Sme rodina a Za ľudí. Vládou by tak prešiel.

Okrem Matoviča pritom ešte žiadna zo strán koalície nevidela podrobnosti, čo presne chce predseda OĽaNO presadiť.

"Je neseriózne, aby mohlo byť niečo predložené na vládu bez toho, aby sa ministri mohli zoznámiť so samotným návrhom. My sme to vôbec nevideli, videli sme len skice a nápady," tvrdí predsedníčka klubu poslancov za SaS Anna Zemanová.

Matovičov návrh počíta so zdanením asi stovky veľkých firiem. O aké firmy ide, podľa informácií SME v ostatných stranách netušia a nepoznajú ani ďalšie podrobnosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pomoc so zdražovaním: Kto má nárok na sto eur a kto to zaplatí? Čítajte

Vláda má pritom v stredu rozhodnúť aj o tom, aby sa o celom balíčku pomoci rozhodovalo skrátene, čo by urýchlilo vyplácanie pomoci. Parlament by tak následne mohol celý balíček aj so zvyšovaním daní prerokovať ešte do konca týždňa.

Takýmto postupom by Matovičovo OĽaNO porušilo hneď dve dohody, ktoré sú základom pre existenciu celej vládnej koalície - koaličnej zmluvy aj programového vyhlásenia vlády.