Zemanová z SaS: My nie sme tí, ktorí vydierajú

Sme rodina sa stále snaží podsúvať, že my sme rozbíjači koalície, pritom je to presne naopak, tvrdí.

V koalícii sa opäť stupňuje napätie. Po tom, ako v parlamente nedokázali nájsť dostatok poslancov na vydanie Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie, sa opäť rozhorel konflikt medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a SaS. OĽaNO tvrdí, že SaS bude tlačiť na predčasné voľby a podmieni návrh o prídavkoch na deti zotrvaním vo vláde.

"Aj keby z nás bola menšinová vláda, myslím si, že sa mnohé veci dajú prijať," hovorí ANNA ZEMANOVÁ, predsedníčka poslaneckého klubu SaS.

V rozhovore približuje aktuálnu situáciu v koalícii, problémy so stranou Sme rodina a možnosti fungovania menšinovej vlády.

Anna Zemanová študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

pôsobila ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody,

v rokoch 2002 až 2006 bola starostkou bratislavskej mestskej časti Vajnory,

od roku 2016 je poslankyňou Národnej rady za SaS a členkou Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

O Sme rodina ste v súvislosti s koalíciou po hlasovaní o Robertovi Ficovi povedali, že je čas, aby ste sa rozlúčili. Ako by ste si predstavovali také vládnutie? Počty nehovoria v prospech scenára.

Treba si na rovinu povedať, že počty už dlhodobo počítame pri rôznych hlasovaniach, či sú to reformné alebo iné zákony, alebo procedurálne návrhy. Veľakrát v parlamente počítame, ako to dopadne, a musíme sa napočítať, či nás bude dosť bez Sme rodina. Nejaký tréning už v parlamente máme.

Teraz však odišli ďalšie dve poslankyne OĽaNO, čiže už sa to znížilo aj o ne. Boris Kollár (Sme rodina) hovorí, že SaS má ísť "do hračkárstva kúpiť si počítadlo". Po odchode strany by podľa neho zostalo 72 hlasov a vznikla by menšinová vláda. Takto si to predstavujete?

Myslím si, že to je v prvom rade otázka na Eduarda Hegera (OĽaNO). On je premiér, manažuje túto vládu a musí sa vyjadriť.

Rozumiem, ale vtedy, keď ste vyzývali, aby Sme rodina už nebola v koalícii, ako by ste si to predstavovali? Inak ako s menšinovou vládou by to asi nešlo.

Myslím si, že Sme rodina sama vybočuje, pretože v kľúčových momentoch a témach, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, bolo jednou z hlavných tém lepšie, spravodlivejšie Slovensko. Tu Sme rodina dlhodobo vybočuje zo spoločného náhľadu na to, aké by to spravodlivé Slovensko malo byť.

V podstate oni sú tí, ktorí sa hrajú na "dobrých" a snažia sa to vždy hodiť na SaS, ktorá je "zlá" a rozbíja vládu, pritom to nie je pravda. Naozaj máme záujem o to, aby koalícia dovládla, aby sme si splnili všetky míľniky. My sme za všetky reformy, ktoré boli v parlamente, na rozdiel od Sme rodina, hlasovali a nikdy sme pri hlasovaní nevydierali.

Ale bola by to teda menšinová vláda, nie?

Sú rôzne formy vládnutia. Samozrejme, bolo by to náročné, ale je vecou premiéra Hegera, aby urobil poriadok v koalícii, aby nastavil pravidlá a urobil aj poriadok so Sme rodina.

Vyzývali ste premiéra, aby zasiahol. On povedal, že pokračujete ako koalícia ďalej. Stanovisko, ktoré poslal, bolo obsiahle, ale jeho myšlienkou bolo, že treba robiť reformy a k hlasovaniu nepovedal nič, len to, že je sklamaný. Vyzerá to tak, že premiér do toho zásadne nevstúpi.

Myslím si, že je správne, že neodkazuje nič cez médiá. Je to vec, kde si musia sadnúť lídri koaličných strán a v prvom rade si povedať, ako chceme pokračovať ďalej, či príde nejaký trest, alebo nie. Uvidíme, ako premiér zareaguje na vnútrokoaličných stretnutiach.

Čo by mohlo byť trestom pre Sme rodina?