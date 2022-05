Ranný brífing: Rusko naplno pocíti, ako sa bojuje proti americkej vojnovej pomoci

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Volodymyr Zelenskyj sa cez telemost prihovoril poslancom Národnej rady. Ukrajinský prezident najmä ďakoval a varoval, iné krajiny si od neho vypočuli aj kritiku.

Washington masívne pomohol Spojencom, medzi nimi aj Sovietskemu zväzu, v druhej svetovej vojne. Zákon o pôžičke a prenájme v súčasnosti ožíva opäť, no Rusko sa ocitlo na opačnej strane.

Niektoré parlamentné lavice boli počas príhovoru Volodymyra Zelenského prázdne. Smer, Republika či kotlebovci si prejav ukrajinského prezidenta nevypočuli. Chýbala aj prezidentka Zuzana Čaputová či minister hospodárstva Richard Sulík. Čo nám Zelenskyj odkázal? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nesmieme dopustiť rok 1968. Zelenskyj poslancov varoval aj pred závislosťou od ruskej ropy a plynu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa cez videohovor prihovoril slovenským poslancom. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nebol útočný ako pred talianskymi poslancami, keď im vyčítal, že v krajine dovolenkujú Putinovi ľudia, ktorých označil za vrahov. Ukrajinský prezident sa tiež pred slovenskými poslancami nesnažil vojnové utrpenie Ukrajincov pripodobniť k utrpeniam Slovákov z minulosti. V izraelskom Knesete si totiž paralelou s holokaustom vyslúžil silnú kritiku.

Volodymyr Zelenskyj v prejave cez telemost slovenskej vláde a parlamentu najmä ďakoval a tiež varoval pred Ruskom. „Sloboda bez sily je márna. Viaceré krajiny by sa to mali učiť práve od vás,“ poďakoval sa za vojenskú aj humanitárnu pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine zaslalo.

Zelenskyj, ktorý v sále parlamentu videl desiatky prázdnych miest, mal pochopenie aj voči slovenskej závislosti od ruského plynu a ropy. Upozorňoval však, že Rusko to využíva ako nástroj. Bývalí ukrajinskí politici za lacné suroviny prenajali Rusku prístavy na Kryme, ktoré poslúžili pri jeho anexii.

Kým v USA či Spojenom kráľovstve Zelenského počúvali plné parlamenty, na Slovensku na Zelenského do pléna neprišli Robert Fico, Richard Sulík ani prezidentka Zuzana Čaputová. Extrémisti si dokonca počkali, aby ich ukrajinský prezident videl odchádzať.

Prečo Zelenskyj irituje Fica: Ficovi ruské okupácie až tak neprekážajú. Zjavne ho Zelenskyj irituje, lebo jeho boj za slobodu je autentický. Nie ako ten jeho z tlačoviek, na ktorých sa označuje za politického väzňa. Predstavujú odlišné svety, Zelenskyj nemá Ficove roky v politike, ale aj bez tejto skúsenosti pochopil, kde je jeho miesto a za aké hodnoty bojuje, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V krátkosti z domova:

Poisťovniam dochádzajú peniaze: Najväčšia a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa aj súkromná Dôvera majú peniaze najviac na tri týždne prevádzky. Zdravotné poisťovne by mali mať podľa európskeho štandardu peniaze na dva až tri mesiace prevádzky. Podľa správ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si však nevytvorili dostatočné hotovostné rezervy.

Rok od tragédie vo výťahu: Odstavený čip od dverí, vymontované tlačidlá z ovládania či nešťastná náhoda. O tragédii v bratislavskom výťahu, ku ktorej došlo pred rokom 9. mája, dodnes koluje niekoľko verzií, oficiálny dôvod nepoznajú ani samotní obyvatelia. Polícia prípad koncom minulého roka uzavrela s tým, že zodpovedný nie je nikto.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 349 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 3 250 testov. V nemocniciach aktuálne leží 408 pacientov, pribudlo aj 10 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 20 ľudí.

Odstavený čip od dverí, vymontované tlačidlá z ovládania či nešťastná náhoda. O tragédii v bratislavskom výťahu, ku ktorej došlo pred rokom 9. mája, dodnes koluje niekoľko verzií, oficiálny dôvod nepoznajú ani samotní obyvatelia. Polícia prípad koncom minulého roka uzavrela s tým, že zodpovedný nie je nikto. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 349 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 3 250 testov. V nemocniciach aktuálne leží 408 pacientov, pribudlo aj 10 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 20 ľudí.

Zverstvá Rusov prekročili hranice. Biden ponúka Ukrajine pomoc, aká zachránila Sovietsky zväz

Americký prezident Joe Biden podpisuje zákon o jednoduchšej pomoci Ukrajine. (zdroj: TASR/AP)

"Vo vojne sú najdôležitejšie stroje a Spojené štáty sú krajinou strojov. Bez strojov, ktoré sme dostali cez zákon o pôžičke a prenájme, by sme vojnu prehrali," vyhlásil sovietsky diktátor Josif Vissarionovič Stalin na konci roka 1943 v iránskom Teheráne, kde sa stretol s britským premiérom Winstonom Churchillom a americkým prezidentom Franklinom Delano Rooseveltom.

Podobne sa neskôr vyjadril aj Nikita Chruščov či maršál Georgij Žukov. Ruská propaganda sa napriek tomu v ďalších desaťročiach snažila bagatelizovať vplyv spojencov na víťazstvo Červenej armády a zdôrazňuje 27 miliónov sovietskych obetí nacistov.

Američania po roku 1941, keď nacisti napadli Sovietsky zväz, poskytli Sovietom viac ako 400-tisíc džípov a nákladných vozidiel, 14-tisíc bojových lietadiel či 13-tisíc tankov.

Spojencom – okrem Sovietov aj Britom či Číňanom – poslali pomoc v hodnote 50 miliárd dolárov (po zohľadnení inflácie viac ako 600 miliárd súčasných dolárov), z toho Sovietom prišla pomoc za 11,3 miliardy.

Zákon o pôžičke a prenájme v súčasnosti ožíva opäť, no Rusko sa ocitlo na opačnej strane. Tentoraz je ono agresorom a Američania budú posielať pomoc napadnutej Ukrajine a ďalším spojencom, ktorí by o ňu požiadali.

V rozhádanom Kongrese je v téme pomoci Ukrajine neobvyklá zhoda. Čoskoro sa očakáva, že prejde pomoc ukrajinskej armáde v hodnote 33 miliárd dolárov, ktorá sa môže ešte zvýšiť.

Znásilňovanie chlapcov a mužov sa vo vojne prehliadalo. Hrôzy na Ukrajine to menia

Takto vidí svet 11-ročný chlapec po tom, ako ho pred očami matky znásilnil ruský vojak. (zdroj: Instagram/ukraine.ua)

"Takto vidí svet 11-ročný chlapec po tom, ako ho pred očami matky znásilnil ruský vojak," uvádza oficiálny kanál Ukrajiny na instagrame ku kresbe, ktorá pripomína iba spleť čarbaníc a tmavého chaosu. Dieťa ju nakreslilo hrubou čiernou fixkou.

"Nielen dievčatá sú vystavené bezprecedentnému znásilňovaniu vojakmi ruskej armády. Svet musí poznať pravdu," píše sa ďalej v príspevku.

Podobné prípady potvrdili nielen ukrajinské úrady, ale aj zástupkyňa OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov Pramila Pattenová, ktorá minulý týždeň navštívila Kyjev.

Počas tlačovej konferencie uviedla, že nahlásené prípady sú pravdepodobne len špičkou ľadovca rozsiahleho problému. OSN ich teraz preveruje a apeluje na obete, aby o svojich skúsenostiach prehovorili. Aj zástupkyňa OSN si je však vedomá toho, že v prípade chlapcov a mužov to bude náročné.

V týchto prípadoch často nejde o sexuálne uspokojenie, ale o prejav moci. Páchatelia bez ohľadu na vôľu obetí využívajú svoje postavenie na to, aby uplatnili svoju moc a kontrolu prostredníctvom sexuálnych prejavov a aktivít.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruská ofenzíva na východe Ukrajiny pokračuje, naďalej však zostáva bez vojenských úspechov. Kyjev v prípade víťazstva v Donbase podľa šéfa ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu uvažuje o oslobodení celej krajiny. Prečítajte si prehľad správ z frontovej línie a súhrn ďalších informácií, ktoré súvisia s ruskou agresiou na Ukrajine.

Zlodej kričí, chyťte zlodeja: V ich poňatí je fašistom každý, kto odporuje ich propagande. Inými slovami ten, kto vidí, že Ukrajina chce brániť svoju vlasť, hovorí o Putinovom režime Martin Laryš z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. A hoci propaganda vyhlasuje, že chce Ukrajinu denacifikovať, ešte prednedávnom fungovala v Rusku najväčšia pravicová extrémistická scéna na svete.

Dlhodobý konflikt: Vladimir Putin sa pripravuje na dlhodobý konflikt, myslia si americké tajné služby. Ani ruské víťazstvo na Donbase by nemuselo vojnu ukončiť. Putin podľa riaditeľky úradu tajných služieb Avril Hainesovej počíta s tým, že odhodlanie Západu dodávať napadnutej Ukrajine zbrane postupne zoslabne.

Rusko ako teroristický štát: Litovský parlament označil Rusko za teroristický štát. Poslanci schválili rezolúciu jednomyseľne. Kremeľský režim sa snaží zničiť ukrajinský národ, a preto by takéto počínanie malo byť uznané za genocídu, píše sa v rezolúcii. Tiež sa v nej uvádza, že Rusko je štátom, ktorý podporuje a uskutočňuje terorizmus.

Zomrel prvý prezident nezávislej Ukrajiny: Vo veku 88 rokov zomrel po dlhej chorobe Leonid Kravčuk, prvý prezident nezávislej Ukrajiny. Kravčuk zastával funkciu prezidenta v rokoch 1991 až 1994.

Vstup Fínska do NATO: Výbor fínskeho parlamentu pre obranu odporučil, aby Fínsko požiadalo o prijatie do Severoatlantickej aliancie. Výbor odporúčanie zdôvodnil slovami, že vstup do NATO je tou najlepšou možnosťou, ako zaistiť bezpečnosť krajiny. Vstup Fínska do NATO podporujú aj viac než tri štvrtiny obyvateľov.

Vo veku 88 rokov zomrel po dlhej chorobe Leonid Kravčuk, prvý prezident nezávislej Ukrajiny. Kravčuk zastával funkciu prezidenta v rokoch 1991 až 1994. Vstup Fínska do NATO: Výbor fínskeho parlamentu pre obranu odporučil, aby Fínsko požiadalo o prijatie do Severoatlantickej aliancie. Výbor odporúčanie zdôvodnil slovami, že vstup do NATO je tou najlepšou možnosťou, ako zaistiť bezpečnosť krajiny. Vstup Fínska do NATO podporujú aj viac než tri štvrtiny obyvateľov.

Zo zahraničných webov:

Ako znížiť závislosť od ruského plynu? Máme potenciál, ktorý nevyužívame

Geotermálna energia z vrtu pri obci Ďurkov už vyše 20 rokov čaká na využitie. (zdroj: TASR)

Európska únia sa chce v najbližších piatich rokoch zbaviť svojej závislosti od ruského plynu. Spolieha sa hlavne na koordinovaný postup všetkých členských štátov a nemalé investície do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dnes pokrývajú len 22 percent jej spotreby.

Na Slovensku je toto číslo ešte nižšie, len okolo 17 percent. Podľa odborníkov je však potenciál krajiny v tomto smere oveľa väčší, najmä ak vezmeme do úvahy geotermálnu energiu.

„Určite sme nevyčerpali všetky zdroje, priestor je obrovský a stojíme iba na začiatku,“ hovorí štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Práve teplo zeme by mohlo v otázke vykurovania poskytnúť alternatívu k plynu. Zjednodušiť však bude treba legislatívu aj spôsob financovania.

V krátkosti z ekonomiky:

Akcie padajú z výšin: Dve desaťročia od krachu technologickej dot-com bubliny si investori nevedeli predstaviť, že história sa zopakuje. Akcie firiem ako Meta, Apple, Microsoft a Alphabet nepretržite rástli, čo posilňovalo vieru investorov v "nesmrteľnosť" veľkej technologickej štvorky. Teraz ich zmietla cunami korekcia, ktorá dorazila na americké finančné trhy.

Ako sa darí slovenským zbrojovkám: Európa sa od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu zmenila a pre vojnový konflikt začali štáty viac investovať do obrannej infraštruktúry. V analýze skúmame zbrojárske firmy pôsobiace na Slovensku a aj objem objednávok, ktoré dostali.

Pomery na slovenskom trhu čerpacích staníc: Kto zarába na tankovaní? A odkiaľ pochádza benzín či nafta v jednotlivých čerpačkách? Rebríček INDEXU odhaľuje pomery na slovenskom trhu čerpacích staníc. Pri každej sieti sme sa snažili zistiť, od koho nakupujú pohonné látky.

Šatan a jeho muži. Šéf hokeja eliminoval opozíciu. Má tím, ktorý si prial

Novozvolení členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. (zdroj: TASR)

V máji 2002 zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta v hokeji a so spoluhráčmi oslavoval najväčší kolektívny úspech slovenského športu. O dvadsať rokov neskôr dosiahol Miroslav Šatan ďalší výrazný triumf. Tentoraz už bez dresu, v obleku a na domácej scéne. Šatan vo voľbách obhájil post šéfa slovenského hokeja a navyše sa na najbližšie štyri roky obklopil ľuďmi, s ktorými vyznáva podobnú filozofiu.

Keď v polovici marca časť delegátov zmarila konanie kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja, neskrýval rozhorčenie. "Nemrzí ma, že sa neuskutočnil volebný súboj, ten sa iba odložil na neskôr. Ale mrzí ma, že sme neprebrali dve veľmi dôležité veci. Rozpočet na rok 2022 a najmä reformu mládežníckeho hokeja.

Ak chceli robiť obštrukcie, pokojne to mohli spraviť až potom, čo by sme prebrali tieto body v programe. Takto spravili z mládeže rukojemníka situácie, zarezali mládež. Považujem to nezodpovedné," hneval sa Šatan.

O sedem týždňov neskôr v ňom prevládali celkom iné emócie. Kongres schválil rozpočet aj reformu. A Šatan vo voľbách jasne zdolal protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho, keď získal takmer 63 percent percent hlasov.

Vedci zistili, s ktorými liekmi sa nekamaráti ibuprofén

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Liečivo ibuprofén objavili britskí farmaceuti v malom laboratóriu v Nottinghame v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Po dlhých desaťročiach si získal takú popularitu a účinnosť, že dnes patrí k najpoužívanejším látkam na tlmenie bolesti, zápalov či horúčok.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je ibuprofén jedno z najdôležitejších liečiv potrebných v základnom systéme zdravotníctva.

Nová štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis Mathematical Biosciences, však upozorňuje, že aj pri užívaní tohto liečiva by ľudia mali byť opatrní. Najmä ak každý deň užívajú aj iné lieky.

Pri kombinovaní niektorých s ibuprofénom totiž môžu mať vážne problémy s obličkami. Vedci z University of Waterloo vo svojom výskume hovoria, že užívanie ibuprofénu by mal zvážiť každý, kto užíva diuretiká a zároveň inhibítory renín-angiotenzínového systému.

V krátkosti o zdraví:

Vitamín C môže posilniť imunitu: Vitamín C je pre zdravý ľudský organizmus nevyhnutný. A keďže si ho ľudské telo nedokáže vyrobiť samo, jeho hlavným zdrojom je najmä strava, ktorú konzumujeme. Koľko vitamínu C však potrebujeme prijať v závislosti od hmotnosti, aby sme skutočne podporili imunitný systém?

Nezvyčajná hepatitída u detí: Najmenej v šestnástich európskych krajinách a tiež v Spojených štátoch amerických vyšetrujú nezvyčajné prípady hepatitídy u inak zdravých detí. Ide stále o extrémne zriedkavé prípady, na celom svete zatiaľ lekári identifikovali len asi 200 detských pacientov. WHO uvádza, že väčšina detí sa úplne zotavila, niektoré prípady však boli vážne.

Kult krásy a štíhlosti: Dosahy kultu štíhlosti, diét a propagovania životného štýlu založeného na reštriktívnom stravovaní či nadmernom športovaní sú ďalekosiahle. Ide o ďalší dielik obrovskej skladačky, ktorá podľa výskumov za uplynulých päťdesiat rokov prispela k zmenenému sebaobrazu žien a dievčat.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marek Krajčí. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký podiel má na tom, že reforma nemocníc mešká? Prečo niektorí hovoria, že sabotuje Lengvarského? Radí Igorovi Matovičovi? A robil by znova ministra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s exministrom zdravotníctva a poslancom za OĽaNO Marekom Krajčím.

Podcasty SME

Gyncast: Primár Kaščák: Dnešná medicína dokáže zázraky. Po umelom oplodnení však musí pomôcť aj príroda

Primár Kaščák: Dnešná medicína dokáže zázraky. Po umelom oplodnení však musí pomôcť aj príroda Pravidelná dávka: Morálna zodpovednosť a determinizmus nie sú v konflikte

Karikatúra

Bohaté Slovensko. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Jarné závitky. (zdroj: Fotolia)

Pripravte si sladkokyslé kura, kuraciu polievku s ryžovými rezancami, čínsku kačicu či jarné závitky. Tieto recepty na ázijskú kuchyňu zvládnete aj doma.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

