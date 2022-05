Zrušili obvinenie advokátky, ktorej prípad vzal Žilinka nasilu Lipšicovej prokuratúre

Na Žedényiovú pôvodne podali obžalobu spoločne s Jankovskou.

BRATISLAVA. Ak by chcel niekto za každú cenu uchrániť advokátku Annu Žedényiovú pred trestným stíhaním, nevyzeralo by to inak, ako ukazuje dianie v kauze Fatima. Figuruje v nej aj bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská.

Generálna prokuratúra v prospech Žedényiovej dvakrát použila sporný paragraf 363 Trestného poriadku a keď na ňu špeciálna prokuratúra napokon aj tak podala obžalobu, generálny prokurátor Maroš Žilinka jej celý prípad zobral.

Napriek nesúhlasu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica spis presunul na Krajskú prokuratúru Nitra.

Tá prakticky obratom podanú obžalobu vlani v decembri stiahla a skutok prekvalifikovala. Teraz sa ukázalo, že do stratena išlo aj samotné obvinenie Žedényiovej.