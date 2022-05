Dobré ráno: Na Zelenského prejave chýbala prezidentka aj Sulík

Smer a fašisti na protest odišli zo sály.

Pripomenutie roku 1968, varovanie pred závislosťou od dodávok ruskej ropy a plynu, či poďakovanie za vojenskú pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa včera prihovoril cez telemost slovenským poslancom a poslankyniam.

Niektoré parlamentné lavice však boli prázdne. Smer, Republika či kotlebovci si Zelenského prejav nevypočuli.

Čo nám ukrajinský prezident odkázal? Pýtala som sa Michala Katušku, redaktora domácej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

Ceny voľných bytov v Bratislave stúpli medziročne o 22,5 percenta. V prvom kvartáli rástla aj priemerná cena predaných bytov o 5,4 percenta, uviedla realitná spoločnosť Lexxus.

Vladimír Pčolinský nepochodil s pokusom o zmier so štátom. Slovenská republika odmietla podmienky, ktoré si určil vo forme ospravedlnenia a odškodného. Bývalý šéf SIS sa teraz chce kompenzácie za väzbu domôcť v Štrasburgu.

V cestovnom ruchu chýba vyše 10-tisíc zamestnancov. Úbytok pracovníkov počas pandémie sa nepodarilo obnoviť. Sektor preto očakáva, že štát efektívnymi zásahmi zjednoduší zamestnávanie v týchto službách.

Záväzok po splatnosti má osem percent Slovákov. V produktívnom veku má dlhy po splatnosti každý desiaty Slovák. Polovica dlžníkov so záväzkami po splatnosti má nesplatené splátky bankových úverov, vyplýva z prieskumu spoločnosti Kruk.

Dôchodková reforma prešla do druhého čítania. Ide o novelu zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorá ráta so zavedením rodičovského dôchodku a odchodom do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov.

Odporúčanie

All Songs Considered je podcast od NPR, v ktorom sa hudobní novinári a novinárky rozprávajú o hudobných novinkách. Každý piatok aj s ukážkami piesní komentujú nové albumy alebo EP, raz mesačne robia prehľad toho najlepšieho, čo sa objavilo v hudobnom priemysle.

